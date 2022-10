ÁNgel Simón, Cristina Colom, Glròria Marín i Josep Sánchez llibre / @Foment

La presentació de l'acte ha estat a càrrec d'Àngel Simón a Foment com a President del Consell de Patrcocinadors del SBEES i president d'Agbar que ha afirmat que Foment es "la casa del diàleg entre empreses, entitats i administracions del teixit econòmic de Barcelona, Catalunya y Espanya on s'ha creat aquest espai de debat que va nèixer al 2021. I ha crescut com lloc de reflexió per millorar l'Àrea Metropolitna de Barcelona en sectors tan importants com l'urbanisme, les infraestructures o la ciència per defenir com volem que sigui la societat del futur".

Per aquest cicle de conferències d’enguany ja hi ha passat Antonio Balmón, vicepresident executiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona; Josep Acebillo, exarquitecte en cap de Barcelona; el primer tinent d’Alcaldia a l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni; Vicente Guallart, arquitecte, urbanista i investigador; i Salvador Rueda, president de la Fundació Ecologia Urbana i Territorial i fundador i director de l’Agència d’ecologia Urbana de Barcelona.

Ángel Simón: "Cal nou talent per anticipar-se als entorns tecnològics complexos i canviants"

Per Àngel Simón ens ha de preocupar la bretxa digital per la desigualtat que genera



En la seva intervenció Simón ha dit que avui día "estem vivim una autèntica emergència digital amb nombrosos reptes davant l'accelerada disruptiva de les noves tecnologies com l' Intel·ligència Artificial, el Blockchain o el Big Data. Així la bretxa digital ha posat en una situació de desigualtat a moltes persones grans i en situació de dependència. Així com col·lectius en situació de vulnerabilitat social. Es tracta d'una situació accelerada per un desenvolupament digital asimètric que requereix mesures urgents per la protecció dels drets humans. Solucions que ajudin a paliar el cambi climàtic i facilitin la sostenibilidad del planeta"

En paraules d'Ángel Simón "el món digital pot generar situacions de aïllament per les noves formes que tenim de relacionar-nos. Son molts els elements que poden generar desigualtat com la bretxa digital, una realitat que ens ha de preocupar. I la digitalització ha d'arribar a tothom perquè l'evolució digital sigui una oportunitat de viure millor tots".

Finalment ha assegurat que "la digitalització ens han portat noves professions i han fet emergir nous talents. Cal un nou talent preparat, capaç d’adaptar-se i anticipar-se davant d’entorns tecnològics complexos i canviants, i això és clau per dur a terme amb èxit la transformació de les organitzacions i les seves activitats".



Cristina Colom: "Els canvis tecnològics dels propers 10 anys seran més rellevants que els dels darrers 100 anys"

Cristina Colom té molt clar que cal un esforç per porta a terme la digitalització inclusiva

L’experta en humanisme tecnològic, Cristina Colom, ha parlant de la urgència de plantejar una digitalització inclusiva, que afronti els nombrosos reptes i riscos quan han anat apareixent arran d’aquesta transformació digital accelerada. Ha exposat que l’acceleració de la digitalització en els últims anys ha fet que moltes esferes de la nostra vida quotidiana incloguin un component tecnològic o digital, sense tenir en compte l’impacte que la pròpia tecnologia està tenint en aquells grups socials en situació de major vulnerabilitat.

L’experta apuntava que ‘els canvis tecnològics que vindran en els propers 5 o 10 anys seran més rellevants que els que s’han viscut en els últims 100 anys. Aquesta digitalització ha arribat de manera accelerada i asimètrica, impactant a la societat de manera desigual i vulnerant un seguit de drets dels ciutadans. Cal una actuació urgent i prioritària que canviï el rumb d’aquesta digitalització, fent que sigui inclusiva, equitativa, sostenible i que no deixi a ningú enrere’.

Al llarg de la seva intervenció, Colom ha destacat que les bretxes digitals actuals van més enllà del generacional i el gènere, afectant a l’automatització dels processos de presa de decisions (tant en el sector públic com el privat), dificultat d’accés, nivells de desinformació i creixement de tasques a les plataformes laborals digitals. Aquesta realitat exigeix que la comunitat internacional, els governs, les empreses i la societat civil siguin conscients sobre aquesta crisi i passin a l’acció quant abans per evitar conseqüències irreversibles.

Fent una especial esmena a la digitalització inclusiva, Cristina Colom assegurava que és l’administració pública qui ha de liderar les aliances i col·laboracions amb tots els organismes que tenen relació amb l’Agenda Digital. Aquesta ha de crear aliances i acompanyar al ciutadà en aquesta transformació, aconseguint acostar la tecnologia a la població i no a la inversa.

Colom ha assegurat que ‘és admirable que un repte que no formava part de les nostres agendes fa pocs anys, i que podríem considerar es troba en un estat de certa immaduresa, ja forma part de les principals línies de treball dels Ajuntaments. Ens queda molt camí per assolir aquesta digitalització inclusiva i són moltes les línies de treball per abordar, però és un gran pas de cara a fer front a aquesta emergència digital’.

La necessitat de fer front als desafiaments que plantegen les noves tecnologies van més enllà de la ciutat

"Cal una visió metropolitana per tenir una visió holística que abordi totes les bretxes digitals existents".

Es important promoure la formació digital dins de les pròpies administracions

En paraules de l’experta en humanisme tecnològic, els ajuntaments han de veure la gran oportunitat de compartir les dades obertes dels ciutadans, treballant de manera relacional per compartir reptes i solucions que no deixin a ningú enrere. A més, Colom destacava la importància de promoure la formació digital dins les pròpies administracions, així com la necessitat de plantejar mesures de govern que instaurin protocols d’ús de les tecnologies emergents a nivell metropolità.

Colom ha posat exemples de projectes pilots que des de les administracions ja s'han posat en marxa com per exemple el pla Connectem Barcelona, del consistori barceloní, que ha estat clau durant la pandèmia del Covid. Però, la més rellevant és la que dur a terme l'ajuntament de l'Hospitalet, mitjançant el programa "L'Hospitalet 6.0" a tots els seus districtes envers la digitalització inclusiva, amb un clar objectiu d'arribar als col·lectius més vulnerables. També Cornellà ha engegat un programa de suport als comerços locals perquè no es quedin enrere amb la digitilització dels seus negocis.

En paraules de l'experta en humanisme tecnològic governs i empreses tenen un paper important en la regularització de les tecnologies. És necessària la col·laboració público-privada.

Amb la mirada posada en els beneficis d’aquesta evolució de la tecnologia, s’havia descuidat l’impacte social i ètic de caire negatiu d’aquest progrés i són molts els reptes que no s’han anticipat. "Ara mateix, no sabem com és aquesta bretxa tecnològica en tot l'àrea metropolitana de Barcelona". Per això adverteix, Colom, que no es pot deixar la digitalització en mans dels algorismes. Ha d'haver-hi persones darrere que atenguin els col·lectius con més dificultades".

En aquest sentit, l’experta parla de que és necessari la col·laboració publico privada i dels agents que tenen un paper rellevant en l’Agenda Digital per protegir als ciutadans davant les desigualtats derivades d’aquesta transformació digital accelerada i asimètrica, que seguirà evolucionant els propers anys.

"L'EMERGÈNCIA DIGITAL EN L'ÀMBIT METROPOLITÀ" AMB CRISTINA COLOM