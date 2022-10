Infografia: Europa Press



El projecte de pressupostos generals de l'Estat del 2023 ha superat aquest dijous 27 d'octubre la primera votació al Congrés després de rebutjar les esmenes a la totalitat de l'oposició amb els vots d'Esquerra Republicana, el PNB i EH-Bildu .

Tot plegat per rebutjar les esmenes a la totalitat defensades pel PP, Vox, Ciutadans, Junts, la CUP, Fòrum Astúries i els exdiputats d'UPN que van encapçalar la coalició Navarra Suma. A més de PSOE i Unides Podem, el Govern ha sumat els vots d'ERC, PNB, Bildu, PDeCAT, Més País-Equo, Compromís, BNG i el PRC, mentre que Coalició Canària i Terol Existe han decidit abstenir-se.



QUATRE SETMANES DE NEGOCIACIONS

Així, l'Executiu aconsegueix prou suports per tramitar al Congrés els seus comptes públics per tercer any consecutiu. Per aconseguir la seva aprovació definitiva, el Govern té per endavant quatre setmanes per amarrar els vots dels seus socis a les votacions decisives, previstes per a la setmana del 21 de novembre.

I és que malgrat el vistiplau dels seus socis en aquest primer examen, tots ells li han advertit que no pot donar per fet el seu suport, mostrant la seva voluntat per arribar a un acord però recalcant que encara queda marge.

A partir d'ara, els nous comptes públics passaran a debatre's davant la Comissió de pressupostos de la Cambra Baixa, primer en fase de ponència (a porta tancada) i després a Comissió, durant les properes dues setmanes.