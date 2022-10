El BCE ha aplicat una pujada històrica de tipus. El Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) ha decidit elevar els tipus d'interès en 75 punts bàsics, de manera que el tipus d'interès per a les operacions de refinançament se situarà a l'1,25%, mentre que la taxa de dipòsit arribarà al 0,75% i la de facilitat de préstec, a l'1,50%.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde @ep

D'aquesta manera, el preu dels diners s'ha situat al nivell més elevat des del gener del 2009, quan el BCE va iniciar un camí d'estímuls a nivell monetari que es va interrompre breument el 2011, quan van decidir tornar a pujar el preu dels diners durant uns mesos.

I no serà l?única pujada. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha assegurat que el camí de normalització de la política monetària de la institució "encara no s'ha acabat", assenyalant que, tant el ritme com la magnitud de la pujades dels tipus d'interès es determinarà reunió a reunió en funció de les dades disponibles i que es tindrà en compte el risc de recessió.

"Hem acabat la nostra normalització? No", ha afirmat la francesa per deixar clar que "hi haurà més pujades de tipus en el futur" , encara que el ritme d'aquestes pujades, així com la seva magnitud i el nivell dels tipus d'interès "serà determinat sobre la base de les dades i reunió a reunió”.

Els experts consultats per Idealista asseguren que aquestes pujades són necessàries per frenar l'escalada de la inflació, encara que augmentin també el risc de recessió. Però, més enllà de les dades macroeconòmiques, com afectarà la pujada de tipus als ciutadans?

Una de les coneqüències positives de la pujada de tipus és que premia l'estalvi , impulsant la rendibilitat dels productes d'estalvi tradicionals, com ara dipòsits bancars o comptes remunerats. Des de fa una dècada, els estalviadors han quedat orfes per part dels bancs, amb el tipus mitjà dels dipòsits a termini per sota del 2%. Aquesta baixa rendibilitat va deixar molts estalviadors que històricament confiaven els seus diners als dipòsits a termini i els comptes remunerats sense opcions.

Per contra, els qui tinguin una hipoteca de tipus variable es veuran afectats negativament . “S'acosta una tempesta per als que tenen una hipoteca variable. La pujada de tipus dispararà encara més l'euríbor”, assenyala Miquel Riera, expert en hipoteques del comparador financer HelpMyCash.com, a El País.

La pujada de l'euríbor, que és el preu amb què les entitats bancàries europees es presten diners entre si, afecta directament la quantitat que cal pagar per una hipoteca de tipus variable. Segons el comparador, si l'euríbor acaba al desembre al voltant del 3%, com preveuen els experts, s'encareixeran notablement totes les hipoteques variables que es revisin els mesos vinents. I no es tractarà d'una pujada lleu: les quotes podrien augmentar més d'un 30% segons els analistes. Per això, recomanen que els que tinguin hipoteques de tipus variable s'avancin i parlin amb el seu banc per arribar a un acord que esmorteeixi el cop.

RECESSIÓ ECONÒMICA?

La pujada de tipus podria provocar una recessió econòmica. L'activitat econòmica ja s'està frenant i el risc de recessió és cada cop més evident a la zona de l'euro. “La línia que separa “l'aterratge suau” de la recessió és molt fina. Hi ha veus que de moment neguen la possibilitat de la recessió, com l'FMI, mentre que d'altres ho veuen cada vegada més probable, quan no ho donen ja de ben segur com l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF). El que sembla clar és que, si es produeixen successives pujades de tipus, tal com apunta el BCE, estaríem més a prop de la recessió”, explica Javier Fernández-Pacheco, professor d'EAE Business School, a Idealista.

Per a Manuel Romera, director del sector financer d'IE Business School , la contracció econòmica és gairebé segura a països com Alemanya o els EUA i probable en el cas d'Espanya , mentre que Miguel Córdoba, professor d'Economia Financera de la Universitat CEU-San Pablo, alerta que “la recessió és un fet, ja que el creixement del PIB el segon semestre del 2022 serà molt petit o fins i tot nul, i si tenim en compte l'efecte de la inflació, el que està passant de facto és que s'està produint menys. Per a l'any 2023 el problema s'agreujarà, ja que el primer semestre del 2022 va ser bo en creixement i en fer la comparativa interanual, les xifres sortiran negatives. A més, s'està produint una disminució de la concessió de crèdit per part dels bancs i un retraïment del consum per part dels ciutadans, cosa que anticipa una crisi important de demanda per a l'any 2023 i un PIB que podria ser negatiu bona part del any”.