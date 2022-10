Foto: Europa Press

CaixaBank va obtenir un benefici net atribuït de 2.457 milions d'euros durant els nou primers mesos de l'any, un 17,7% més respecte al mateix període de l'exercici anterior tenint com a base perímetres homogenis. Aquest increment se sustenta en uns nivells sòlids d'activitat comercial i en els estalvis de costos aconseguits per les sinergies de la fusió. Les ràtios de rendibilitat continuen en nivells similars a les del 2021. La rendibilitat ROTE s'ha situat al 8,4%, nivell encara inferior al del cost de capital.



Així mateix, el resultat comptable augmenta un 21,5% sense incloure'n els efectes extraordinaris derivats de la fusió. Si es tenen en compte els impactes generats per la integració, el resultat baixa un 48,8% interanual ja que el benefici a 30 de setembre del 2021 va ser de 4.801 milions d'euros per l'aportació positiva a efectes comptables de 4.300 milions del fons negatiu de comerç o badwill i altres resultats extraordinaris associats a la fusió.

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha ressaltat que "en un any marcat per l'execució de la integració, l'entitat ha tornat a demostrar la seva fortalesa comercial, cosa que, unida a l'obtenció de sinergies de costos, ens permet elevar un 17,7% el resultat en base comparable”.

Gortázar ha posat en valor l'evolució del negoci i ha destacat que "en recursos de clients, malgrat la volatilitat dels mercats, hem aconseguit atraure gairebé 11.000 milions d'euros en subscripcions netes d'actius sota gestió, assegurances d'estalvi i dipòsits" . "Precisament, el dinamisme del segment dʻestalvi a llarg termini i les assegurances de protecció han propiciat un increment dels nostres ingressos, malgrat que el marge dʻinteressos encara ha registrat una lleu caiguda", ha subratllat el conseller delegat.

Així mateix, ha explicat que ""afrontem els propers trimestres amb una elevada fortalesa financera que ens permetrà ajudar la societat en l'actual context d'incertesa, en línia amb el que reflecteix el nostre nou propòsit de marca: Estar a prop de les persones per a tot allò que importa".



COMPTE DE RESULTATS

Els resultats dels nou primers mesos de l'any, que es comparen amb la suma proforma de Bankia i CaixaBank el mateix període de l'any anterior sense tenir en compte els extraordinaris de la fusió, demostren la solidesa dels ingressos, que arriben als 8.647 milions d'euros i pugen un 2,7% respecte del mateix període de l'any anterior. La caiguda del marge d‟interessos (-0,4%) i dels ingressos de participades (-34,7%) es compensen per l'evolució positiva de la resta d‟ingressos (+6,9%), recolzats per l'elevada activitat comercial.

A més, el creixement del marge brut (+2,7%) i la reducció de les despeses d'administració i amortització recurrents (-5,9%) permeten un creixement important del marge d'explotació sense extraordinàries (+14%).

A la partida d'ingressos per dividends (132 milions d'euros entre el gener i el setembre) s'inclouen, en el segon trimestre, els dividends de Telefónica i BFA per 38 i 87 milions d'euros, respectivament (51 i 98 milions d'euros el 2021) .

Per part seva, els resultats atribuïts d'entitats valorades pel mètode de la participació se situen en 207 milions. En la seva evolució interanual (-43,5%) incideixen, entre altres factors, la sortida del capital d'Erste Group Bank i que des del gener del 2022 Bankia Vida es registra pel mètode d'integració global.

Les comissions recurrents s'incrementen un 2,1% en taxa interanual degut, principalment, a una transaccionalitat més gran ia l'augment d'operacions de mitjans de pagament, que compensen l'impacte de la unificació dels programes de fidelització de clients de CaixaBank i Bankia.

Pel que fa als costos, durant aquests nou primers mesos del 2022, CaixaBank ha aconseguit una reducció de les despeses d'administració i amortització recurrents (-5,9% interanual) recolzada en la consecució de sinergies associades a la integració de Bankia. En concret, les despeses de personal (cauen un 8,5%) reflecteixen els estalvis després de la sortida d'empleats en el marc de l'Acord Laboral, mentre que les despeses generals, que es redueixen un 6,6%, reflecteixen la materialització de sinergies.

CONSOLIDACIÓ DE L'ACTIVITAT COMERCIAL

L'exercici ha estat marcat per un creixement del crèdit tant en clients particulars com en empreses, amb un increment de la cartera de crèdit sana (s'exclouen els saldos dubtosos) de 11.491 milions (3,4% l'any), fins a assolir els 351.462 milions d?euros. En particular, la cartera sana d'empreses creix un 7%, en consum ho fa un 3,6% i hipoteques, un 0,8%.

En nova producció destaca la intensa comercialització d'hipoteques a particulars on es dupliquen les concessions respecte al mateix període de l'any anterior i assoleix els 10.527 milions d'euros, impulsades per MyHome , l'ecosistema de solucions de CaixaBank amb tot allò necessari per a la llar. La quota de nova producció d'hipoteques a Espanya se situa al 23%.

En crèdit hipotecari, cal recordar l'aposta de l'entitat pels préstecs a tipus fix, com a element que dóna seguretat al client del que pagarà durant tota la vida del préstec. En els darrers set anys, el 72% de la cartera per adquisició d'habitatge s'ha formalitzat a tipus fix, i supera el 90% els nou primers mesos d'aquest any.

Per la seva banda, en crèdit al consum el nou finançament va ser de 7.681 milions d'euros entre el gener i el setembre del 2022, fet que suposa un augment del 23% en comparació del mateix període de l'any anterior.

Pel que fa al finançament a empreses, la nova producció en aquests nou primers mesos s'acosta als 32.000 milions d'euros, amb un increment del 47% en taxa interanual, gràcies a un model proper i especialitzat per acompanyar el teixit industrial.

GESTIÓ DELS RECURSOS DE CLIENTS

Els recursos totals de clients se situen en 612.504 milions (cauen un 1,2% durant l'any, si bé creixen un 1,8% sense l'efecte mercat). Per part seva, els actius sota gestió arriben als 144.133 milions d'euros. La seva evolució (-8,8% durant l'any i -0,8% durant el trimestre) ve marcada per un context de forta volatilitat als mercats. Tot i això, destaquen les captacions netes de recursos per import de 10.948 milions. Amb aquestes xifres, CaixaBank lidera les subscripcions netes de fons al mercat espanyol i augmenta la seva quota de mercat als principals productes d'estalvi a llarg termini.

Foto: CaixaBank

A més, en el compromís d'oferir el millor servei i experiència al client, durant aquest any CaixaBank ha continuat ampliant el seu catàleg de noves solucions. Recentment, ha llançat MyBox Jubilació , un servei on el client estableix un capital objectiu per a la jubilació i un pla d'estalvi mensual per assolir-lo, que combina la liquiditat i els avantatges fiscals amb la protecció familiar.

ÒPTIMA GESTIÓ DEL RISC

Les xifres que ha publicat CaixaBank reflecteixen una bona gestió del risc, tal com mostra la nova baixada a la ràtio de mora, que es redueix fins al 3% i se situa en nivells mínims que no s'assolien des del 2008. Els saldos dubtosos baixen fins als 11.643 milions d'euros després de la bona evolució dels indicadors de qualitat d'actiu i la gestió activa de la morositat, amb una reducció de 1.991 milions d'euros a l'any i de 782 milions al trimestre. El cost del risc en els darrers 12 mesos continua en nivells reduïts (0,23%).

Els fons per a insolvències se situen al tancament del setembre en 7.867 milions d'euros, i la ràtio de cobertura millora, puja cinc punts i arriba al 68%. Durant aquest any, s'han registrat menors dotacions per a insolvències (-11,1%) i també baixa la partida d'altres dotacions (-45,7%).

Tenint en compte que les incerteses macroeconòmiques encara estan latents, CaixaBank disposa d'un fons col·lectiu de provisions per un import de 1.257 milions d'euros, que s'ha mantingut estable durant el trimestre.

Pel que fa a l'evolució dels préstecs parcialment avalats per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), el 28% del total ja ha estat amortitzat o cancel·lat. De la resta, un 95% ja està amortitzant principal i tan sols un 4,4% està classificat com a morositat.

POSICIÓ DE CAPITAL I LIQUIDESA

Entre el gener i el setembre, CaixaBank ha mantingut la seva sòlida posició de capital i liquiditat. La ràtio de solvència CET1 se situa en el 12,4% (12,1% sense aplicació dels ajustaments transitoris d'IFRS9) després de l'impacte extraordinari del programa de recompra d'accions Share BuyBack (-83 punts bàsics, corresponents a la deducció total) de limport màxim autoritzat de 1.800 milions deuros). Davant d'això, l'entitat ha aconseguit una generació orgànica de capital durant els nou primers mesos de l'exercici de 92 punts bàsics.

A més a més de fortalesa de capital, l'entitat compta amb una estructura folgada i còmoda de liquiditat; amb uns actius líquids totals de 141.981 milions d'euros i un Liquidity Coverage Ratio (LCR) del 276%, molt per sobre del mínim regulatori requerit del 100%.

FORTALESA FINANCERA

La fortalesa financera que reflecteix el resultat de CaixaBank durant els primers nou mesos de l'exercici permet donar suport al compromís de l'entitat de donar suport als clients ia la societat en general, cosa que forma part de l'ADN del Grup.

En aquest sentit, CaixaBank ha anunciat recentment el seu nou propòsit de marca: 'Estar a prop de les persones per a tot allò que importa', un llançament que emfatitza el seu compromís de proximitat amb la societat i amb tots els seus grups d'interès, començant pels clients ; reforça la seva cultura corporativa, i està alineat amb el Pla Estratègic 2022-2024, presentat al maig.

L'entitat ha decidit definir un nou propòsit de marca un cop culminada la integració amb Bankia, operació que l'ha consolidat com a primer grup financer a Espanya. Arran d'aquesta definició, CaixaBank també ha evolucionat el seu claim , que passa a ser 'Tu i jo. Nosaltres', com a reflex del compromís d'estar a prop de les persones i de la societat en conjunt, i de ser part de les seves vides, realitat i necessitats.

El dia a dia, aquest compromís social de l'entitat es reflecteix, entre altres aspectes, en el foment de la inclusió financera a través de la xarxa d'oficines i caixers més extensa d'Espanya. CaixaBank és present a més de 2.200 municipis, amb el compromís de no abandonar poblacions. El 470 és l'única entitat bancària i 626 localitats més estan ateses presencialment amb ofimòbil.

A més, ha engegat solucions específiques per als col·lectius més vulnerables: 357.000 clients tenen un compte social sense comissions. En els darrers deu anys, l'entitat ha efectuat el 35% de les operacions del sector acollides al Codi de Bones Pràctiques hipotecari. El suport de l'entitat a la societat també s'articula a través de MicroBank, el banc social de CaixaBank, líder a Europa en la concessió de microcrèdits; impulsant l'ocupació i l'educació mitjançant la tasca de CaixaBank Dualiza i amb el programa de voluntariat corporatiu, entre d'altres iniciatives.