El conseller delegat de Tesla ha finalitzat la compra de Twitter. Foto: Zuma Press



El conseller delegat de Tesla i SpaceX, Elon Musk, va completar, el passat 27 d'octubre, la compra de la xarxa social Twitter per un valor de 44.000 milions de dòlars (una xifra similar en euros) i ha dut a terme l'acomiadament dels seus principals directius.

D'aquesta manera, els accionistes de la companyia rebran 54,20 dòlars per cada acció i Twitter passarà a ser propietat del magnat, que ja ha anunciat els seus plans de canviar les polítiques de moderació de contingut de la xarxa social apostat per "una llibertat més gran" d'expressió", segons CNN .



Musk ha expressat reiteradament no estar d'acord amb la pràctica de la xarxa de social de prohibir l'accés a aquesta de forma permanent a aquells usuaris que violen repetidament les seves polítiques , cosa que planteja la possibilitat que usuaris, com l'expresident dels Estats Units Donald Trump, tornin a la plataforma.

El tancament de la compra posa fi a mesos de vaivens per part de la xarxa social i del multimilionari per l'adquisició de la companyia, ja que malgrat acordar una oferta inicial, Musk va anunciar mesos més tard que es retirava de l'adquisició al·legant que els directius de Twitter no havien accedit a les peticions.

Amb tot, la compra de Twitter per part del multimilionari podria afectar el funcionament de la plataforma, que engloba gran part del sistema polític i dels mitjans de comunicació de tot el món.