El Tribunal Suprem ha ratificat l'absolució dels 34 acusats al judici per la sortida a borsa de Bankia, entre ells l'expresident de l'entitat i exdirector general del Fons Monetari Internacional (FMI), Rodrigo Rato , per delictes d'estafa als inversors i falsedat comptable.



En una sentència, l'Alt Tribunal ha desestimat els dos únics recursos que es van presentar contra la decisió que l'Audiència Nacional va adoptar el setembre del 2020. En concret, ha rebutjat els arguments de Bochner España SL i de l'Associació Espanyola d'Accionistes Minoritaris de Societats Cotitzades (AEMEC).



La sentència inicial assegurava que no hi havia ni una sola dada que pogués conduir a albergar ni tan sols la mera creença fundada que els acusats van fer desistiment de les seves funcions . Els magistrats del Suprem han confirmat aquestes conclusions, i per això l'absolució dels 34 acusats -inclosos José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella, Ildefons Sánchez Barcoj i Francisco Celma- ha passat a ser ferm.



En 178 folis, l'Alt Tribunal ha repassat els arguments dels recurrents i ha indicat, entre altres qüestions, que la deliberació, la votació i la decisió de la sentència que va absoldre Rato i la resta d'acusats és correcta.

A més, ha rebutjat que la resolució de l'Audiència Nacional no estigués prou motivada o que hi hagués un error en la valoració de la prova que es va practicar durant el judici.



Els magistrats han insistit que la seva tasca no es tracta de valorar quina hagués estat la sentència més "idònia o encertada", sinó "comprovar" que la decisió adoptada per l'Audiència Nacional "no ha vulnerat el dret a la tutela judicial efectiva de les acusacions" , cosa que --segons el seu parer-- no ha passat.

RATIFICA QUE LA SORTIDA A BORSA DE BANKIA VA SER SUPERVISADA



Així, el Suprem ha ratificat la sentència que va fixar que la sortida a borsa va comptar amb l'aprovació de tots els supervisors i que el fullet contenia una "àmplia i encertada" informació financera i no financera.

L'Audiència Nacional va destacar que al judici només es van exposar actituds genèriques dels acusats i no actes concrets , per la qual cosa el que corresponia era absoldre els acusats.



Per a aquell tribunal, va resultar "evident sense cap mena de dubte" que el procés que va culminar amb la sortida a Borsa de Bankia va ser "intensament supervisat" amb èxit pel Banc d'Espanya, la CNMV, el Fons de Reestructuració Ordenada Bancari (FROB) i la Autoritat Bancària Europea (EBA, per les sigles en anglès), comptant en definitiva amb l'aprovació de totes les institucions.



Segons van assenyalar els jutges el 2020, tant la decisió de debutar al mercat, com la determinació de fer-ho amb l'estructura de doble banc, van ser resolucions enterament contemplades pel Banc d'Espanya , que a més les va aprovar després de calibrar els avantatges i els inconvenients que aquestes decisions comportaven.



L'Audiència Nacional va concloure que el fullet contenia una "àmplia i encertada" informació financera i no financera "més que suficient" perquè els inversors majoristes i detallistes es formessin un criteri raonat sobre el valor de la companyia que s'estava oferint.



El tribunal va fer seves les declaracions de la fiscal, Carmen Launa, que deia que la informació financera "no es pot qualificar materialment de falsa en la mesura que no vulnerava la normativa llavors vigent i van complir les exigències del regulador, que va arribar a autoritzar-ne expressament algunes decisions comptables encara que no van contribuir que la imatge fidel de l'entitat lluís adequadament".



Pel que fa a la informació no financera subscrita, la sentència original indica que es van descriure fins a 36 riscos a la inversió en accions de Bankia que eren destacats al primer punt del resum del seu contingut, la descripció del qual era "exhaustiva, clara i que qualsevol entendria ".