El cap de Riscos del Banc Central Europeu (BCE) , Fernando Monar, ha assenyalat que les perspectives d'una possible recessió tècnica apliquen al conjunt de la zona euro, inclosa Espanya, si bé aquesta podria ser de major o menor magnitud i extensió temps.

Així responia l'expert del BCE davant la pregunta de si Espanya se salvarà de la recessió tècnica de cara als propers trimestres o simplement registrarà episodis de creixements del PIB molt petits.

"Les perspectives de possible recessió tècnica jo crec que apliquen al conjunt de països de la zona euro. Pot ser temporal, pot ser més gran o menor i és en certa manera inevitable" , ha sentenciat en declaracions a RTVE.

Pel que fa a si les pujades de tipus d'interès per part de la institució monetària ajudarà a controlar la inflació, Monar ha reconegut que encara hi ha riscos a l'alça per a la inflació, per la qual cosa, segons la seva opinió, encara cal continuar amb aquestes polítiques .

Davant de les crítiques per les noves polítiques monetàries contractives, Monar ha deixat clar que des del BCE tenen un mandat "molt clar" d'estabilitat de preus i ha recordat que la inflació "és un problema per a tothom". Per això, Monar ha incidit que es tracta d'un problema que cal combatre, tot i que ha recordat que no són els únics agents implicats per adoptar mesures.