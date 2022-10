Panés (Cecot) exigeix als partits catalans "que es posin d'acord" i aprovin els pressupostos | @ep

El president de Cecot, Xavier Panés, ha exigit aquest dissabte a tots els partits catalans "que es posin d'acord" per aprovar els pressupostos de la Generalitat per al 2023.

En una entrevista al canal 3/24 aquest dissabte recollida per Europa Press , ha titllat d'indignant i incomprensible el baix percentatge d'execució de les inversions previstes a Catalunya als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) , i ha afegit: "El pitjor és que ens hi estem acostumats”.

Preguntat per si augura una tardor marcada pels acomiadaments a Catalunya arran de la inflació, ha dit que no ho descarta per l'impacte de la pujada dels preus, encara que no augura gaires acomiadaments: "S'estan fent els deures per part de les empreses".

Ha detallat que no preveu que hi hagi a Catalunya "una situació, com altres vegades, amb grans ERTES ", i ha defensat que el teixit empresarial ha d'augmentar els salaris, una qüestió que per a ell és de justícia, ha dit textualment.

Per a Panés , és "una assignatura pendent vincular els salaris a la productivitat" i veu necessari trobar un indicador que permeti determinar quant i com s'executa aquest increment dels salaris.

En preguntar-li si preveu conflictivitat laboral en aquest sentit, ha respost que creu que n'hi haurà encara que ha destacat que "els acords signats fins ara no han suposat conflictivitat", cosa que segons ell demostra la maduresa dels agents socials en un escenari com l'actual , que ha definit com a tens.

D'altra banda, ha fet una "crida a utilitzar una deflactació com a mesura contra la inflació" ia estudiar una rebaixa de l' IVA en determinats productes, i ha afegit textualment que hi ha alguns impostos, com el de patrimoni, que no tenen gaire sentit, segons ell.