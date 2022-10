Soler (IEF) creu que si els bancs tornen a Catalunya "el degoteig d'empreses no es farà esperar" | @ep

El director de l'Institut d'Estudis Financers (IEF), Josep Soler, ha considerat que "si els bancs tornen a traslladar les seves seus socials a Catalunya, el degoteig d'altres empreses no es farà esperar".

En una entrevista al programa 'Converses de Cope Catalunya i Andorra' recollides per Europa Press aquest dissabte, ha afirmat que en aquests moments no hi ha risc perquè aquestes entitats tornin a Catalunya : “El risc no és la independència, el risc és que a través de la independència abandonis el Banc Central Europeu i aquest risc ara és zero".

En aquest sentit, ha dit que fa cinc anys les úniques empreses que tenien raons per abandonar Catalunya eren les entitats financeres "perquè podien quedar fora del paraigua protector del Banc Central Europeu ", i ha dit textualment que les altres se'n van anar seguint l'estela dels bancs.