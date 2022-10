Lloc de llibres de segona mà a Madrid / @EP

El mercat de segona mà manté una tendència creixent a Espanya, on els usuaris troben una manera de donar una segona vida a articles ja existents, promovent un consum més sostenible, com es desprèn de les conclusions finals de Tanca el Cercle de Milanuncis.



Només l'any passat a l''app' de segona mà Milanuncios es van publicar més de 6,3 milions d'anuncis i en els primers nou mesos del 2022, aquesta xifra ja arriba als més 4 milions de noves publicacions relacionades amb les categories de productes .



A més de tractar-se d'una opció de compra més econòmica, el mercat de segona mà es presenta com un aliat per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible , gràcies a que allarga la vida útil dels productes i evita la fabricació d'altres de nous.



Segons l'informe ' L'efecte Mediambiental del mercat de segona mà ', el 2021 va estalviar a Espanya 1.473.522 tones de CO2 , l'equivalent a les emissions d'aquest país en tres dies complets.



L'última enquesta de 'Tanca el Cercle' recull que el 84% dels usuaris considera que fomentar el consum de segona mà és fomentar un consum més sostenible. A més, el 89% dels consumidors a Espanya afirma el desig de ser menys contaminants. Per això evita el malbaratament de menjar (22,6%), recicla (21,9%), dona la roba que no utilitza (17,56%) o utilitza transport públic o vehicles sostenibles (10.35%).



"El mercat de segona mà s'està sofisticant", ja que els usuaris busquen cada cop més productes per una preocupació pel medi ambient, ha apuntat el CEO d' Adevinta Spain, Román Campa. En aquest context, les aplicacions mòbils com ara Milanuncis i les tecnologies digitals faciliten l'accés a aquests serveis i democratitzen aquesta alternativa de consum als usuaris.



Els venedors s'hi acosten quan volen desfer-se d'un producte però que no volen llençar-lo a les escombraries (39%), encara que també per recuperar part dels diners que va costar adquirir-los (30%), segons es desprèn d'una recent enquesta externa. Pels compradors, per contra, el preu es presenta com la principal raó per acudir al mercat de segona mà.



Entre el gener i el setembre del 2022, el mercat de segona mà ha generat un valor de més de 4.014 milions d'euros a partir de més de 4 milions d'anuncis .

Les categories que més anuncis han registrat en aquest període han estat Motor, Casa i jardí i Tecnologia. Pel que fa a la demanda, les categories que més visualitzacions registren són Motor, Casa i jardí i Moda i Complements.



Per productes, el més demandats són cotxes, bicicletes i furgonetes als primers llocs, seguits d'iPhone i cadires. Per la seva banda, els productes on més està creixent la demanda són els vestits de núvia , amb un increment de la seva demanda del 121% respecte al gener a setembre del 2021, maleta (101%), Nike (78%), Airsoft (77) %) i Louis Vuitton (70%).



D'aquest Top5, quatre dels termes més populars es corresponen amb la categoria de Moda i Complements, confirmant l'increment d'aquest vertical, que és també la categoria que creix més en total amb increment de la seva demanda del 25% entre comparació amb els primers nou mesos del 2021.

L'ALTRA OPCIÓ DEL MERCAT DE SEGONA MÀ

Aquesta setmana es va celebrar una trobada a les oficines d'Adevinta Spain, amb motiu de la presentació de les conclusions finals de la iniciativa 'Cerra el Cercle'. "No és una moda, ha vingut per quedar-s'hi", afirmava el viceconseller de Medi Ambient i Agricultura de la Comunitat de Madrid, Mariano González Sáez, durant la seva intervenció en aquesta trobada, on ha aprofitat per destacar que la societat madrilenya és una societat " compromesa amb el medi ambient", que està "conscienciada, informada, formada, amb capacitat econòmica", i que "tenint capacitat econòmica, està molt bé que valori no només poder comprar de primera mà, sinó que també té altres opcions".



Que a Espanya els usuaris estan conscienciats sobre el medi ambient és una cosa en què han coincidit la B2C Màrqueting Manager de Too Good To Go , Lorena Díaz-Santos; l'Head of Marketing and Communications de FreeNow , Adriana Navarro; i la directora de Comunicació i Relacions Institucionals de BlaBlaCar Iberia i LATAM, Itziar García. Però també creuen que falten accions que permetin generar hàbits sostenibles.



Per a Itziar García, l'economia circular no és un fenomen nou; utilitzar la roba dels germans o cosins grans, o deixar una eina a un veí per a una petita obra a casa en són una mostra. Però, encara que “ha existit sempre”, la tecnologia ha permès que tingui un abast “brutal”.



Adriana Navarro ha destacat que "les plataformes de mobilitat col·laborativa són alternatives més sostenibles, que produeixen un efecte positiu per al medi ambient, també per a la nostra salut i les nostres ciutats", perquè a més de reduir les emissions de CO2 donen mostra de l'espai que ocupen els vehicles, que passen la major part del temps aparcats, ocupant un espai semblant al de la ciutat de Berlín.



Lorena Díaz-Santos, per la seva banda, ha subratllat el "sinsentit" que és que el menjar que cada vegada costa més comprar acabi a les escombraries, un fet que ha adquirit més visibilitat arran de la pandèmia i de la conjuntura econòmica.



Al final, i com també ha destacat l'enquesta de Milanuncis, el preu és el factor principal que porta els usuaris a les plataformes de serveis col·laboratius i de segona mà. "Està a les nostres mans posar alternatives" i anar "inculcant petits gestos" amb què generar hàbits positius per al medi ambient, ha conclòs la responsable de Head of Marketing and Communications de FreeNow.