El Govern va recaptar 405 milions amb la 'llei mordassa' a la pandèmia, gairebé la meitat per desobediència a l'autoritat | @ep

El Govern va tramitar 634.669 sancions amb una quantia de 405,8 milions d'euros durant la pandèmia de Covid, els anys 2020 i 2021, per infraccions a la Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana , la coneguda pels seus detractors com a 'llei mordassa ', que va ser aprovada pel Govern del PP el 2015 i que segueix en vigor malgrat l'acord de l'Executiu de PSOE i Unides Podem de reformar la norma.

Segons la informació publicada a l' Anuari Estadístic del Ministeri de l'Interior de 2021, consultat per Europa Press , el 47% de la quantia per sancions es va deure a la desobediència a l'autoritat, d'acord amb l'article 36.6, el mateix a què va recórrer el Govern per castigar les infraccions de ciutadans que se saltaven el confinament domiciliari decretat des del març del 2020.

DESOBEDIÈNCIA O RESISTÈNCIA

L'article 36.6 imposa multes d'entre 601 i 30.000 euros per la "desobediència o resistència" a l'autoritat quan els fets no són constitutius de delicte, "així com la negativa a identificar-se" o l'"al·legació de dades falses o inexactes". Es tracta d'un dels aspectes debatuts pels grups parlamentaris que ara volen reformar la 'llei mordassa', proposant que s'exigeixi "oposició corporal o força física" en endavant.

L'octubre del 2021, el Govern va anunciar mitjançant el Ministeri de Política Territorial que havia creat un equip de treball per tornar totes les multes que es van imposar als ciutadans per l'estat d'alarma per la Covid-19. Comunitats autònomes amb competències en la matèria ja han anunciat la devolució.

El recompte oficial va deixar un balanç de 1.142.127 multes imposades a tot Espanya al primer estat d'alarma i almenys 220.296 sancions al segon estat d'alarma, segons dades del Ministeri de l'Interior facilitades el març del 2021, quan es va complir un any del primer estat d'alarma. Es tracta de multes que tenen un procediment administratiu, per la qual cosa no totes es van notificar finalment.

SANCIONS I QUANTIA RECAPTADA

Segons l'anuari del Ministeri de l'Interior , el 2020 es van tramitar 375.930 sancions i el 2021 la xifra va baixar lleugerament a 258.739. La xifra total va tenir la seva incidència notable pel que fa a sancions per l'article 36.6, que experimenta un increment de gairebé el 90% en comparar tots dos anys: 243.001 sancions el 2020 davant de 25.630 un any després. Per aquest motiu, el 2021 es recapta 174 milions i el 2021 la xifra baixa a 16,4 milions d'euros.

El Ministeri de l'Interior explica que el seu anuari registra els expedients tramitats per l' Administració Central de l'Estat i que "és possible que les sancions esmentades corresponguin a expedients iniciats tant el 2021 com amb anterioritat a aquest any".

S'agrupa en tres grans capítols -armes i explosius, drogues i seguretat ciutadana-- i per a la quantia no es té en compte en els imports publicats "circumstàncies concretes com són la reducció per pagament immediat o altres".

L'anuari del 2021 del Ministeri que dirigeix Fernando Grande-Marlaska reflecteix altres dades com que es van tramitar 364.320 denúncies per infracció administrativa en matèria de drogues a la 'llei mordassa', cosa que representa un augment del 7,86% en relació amb l'any passat .

Pel que fa a detencions per tràfic de drogues -al marge de la llei de seguretat ciutadana--, l'any passat va tancar amb 27.141 arrestos, "cosa que suposa un augment del 12,55% respecte a l'any anterior".