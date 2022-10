El 74% de les empreses espanyoles desconeixen els plans de pensions de feina | @ep

El 74% de les empreses espanyoles desconeix els nous plans de pensions d'ocupació impulsats pel Govern a través de la Llei 12/2022 , encara que més de la meitat manifesta que aquesta llei “contribuirà al desenvolupament a Espanya de la previsió social complementària promoguda per les empreses", segons el VI estudi sobre la situació de les pensions a Espanya realitzat per KPMG Advocats.

El 81% creu que els canvis fiscals introduïts a la reforma no suposaran un incentiu per a l'estalvi individual. L'informe assenyala que no s'han produït gaires canvis: fins ara només el conveni col·lectiu del sector de la construcció recull la implantació d'un pla de pensions per a les empreses del sector, mentre que el conveni de la indústria química conté el compromís de presentar un informe que analitzi la viabilitat de la creació d‟un pla de pensions abans de final d‟any.

"La transparència en la informació sobre l'impacte que les mesures incorporades a la reforma de la Seguretat Social tindran en les futures pensions de jubilació serà clau per aconseguir el creixement dels plans de pensions promoguts per les empreses com a complement necessari a la Seguretat Social ”, ha destacat el director responsable de l'àrea fiscal de Pensions de KPMG Advocats, Álvaro Granado.

Granado ha afegit que "perquè les empreses i els particulars puguin decidir sobre la posada en marxa d´un pla de pensions privat seria aconsellable conèixer l´import estimat de la pensió de jubilació de la Seguretat Social".

Actualment, només el 28% de les companyies tenen un pla de previsió per als seus empleats. Els sectors amb més protagonisme en el desenvolupament de la previsió social complementària són el financer i el de l'energia, i els que menys, el transport i la logística i la indústria.

No obstant això, el 35% de les companyies tenen a la seva agenda a mitjà termini la presa de mesures per planificar la jubilació dels seus empleats i el 71% estaria disposat a fer una aportació sobre el salari dels seus empleats amb l'objectiu de destinar-lo a l'estalvi per a la jubilació daquests.

PREOCUPACIÓ PER LA JUBILACIÓ

El 98% dels participants a l'enquesta manifesta preocupació per la seva jubilació futura i el 65% declara un elevat grau de preocupació.

Per part seva, dues de cada tres empreses adverteixen que els seus empleats no disposen d'informació en relació amb la futura pensió i l'edat a què es podran jubilar, circumstància que dificulta la planificació individual i col·lectiva de la jubilació.

Granado ha assenyalat que "caldrà estar molt atents per analitzar si l'increment en costos que per a les empreses suposarà el 2023 la posada en marxa del Mecanisme d'Equitat Intergeneracional , juntament amb el fort increment que també experimentaran les bases màximes de cotització, pogués ocasionar que la recaptació no sigui l'esperada”.

"L'important impacte que el Mecanisme d'Equitat Intergeneracional tindrà en les despeses de personal de les companyies, unit al context econòmic actual, podria provocar que es congelin les contractacions o fins i tot que es redueixin les plantilles, cosa que es traduiria en menys ingressos per cotitzacions per a la Seguretat Social ”, ha advertit