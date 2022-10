Els experts preveuen un escenari d'estanflació a principis del 2023 | @ep

Previsió negativa la que s'espera a principis de l'any 2023. Els experts econòmics creuen que es produirà una estaflació només iniciar el proper any. Un concepte format a partir dels termes “ estancament ” i “ inflació ”, que s'utilitza per designar una situació econòmica dominada per una elevada inflació i un estancament del Producte Interior Brut (PIB) , ja sigui a través de taxes de creixement reduïdes o fins i tot negatives.



Les dades avançades aquest divendres d'inflació i de creixement del PIB a Espanya donen pàbul que aquesta possibilitat pugui ser una realitat, especialment durant els primers mesos del proper exercici tal com informa ' Cinco Días '.

L'economia espanyola va trepitjar el fre el tercer trimestre fins a registrar un lleu creixement del 0,2% davant l'1,5% del segon en taxa intertrimestral, de manera que la taxa interanual cau des del 6,8% del segon al 3, 8% del tercer, segons l'avenç publicat divendres passat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Tot i la dada, tot apunta que aquestes xifres puguin anar a pitjor, al llarg dels dos propers trimestres.

Evolució del PIB | Epdata

Tant Funcas com l' Airef , preveuen que el quart trimestre d'aquest any i el primer del 2023, el producte interior brut registri taxes negatives, en el cas de Funcas , d'una caiguda del 0,4% intertrimestral, en cadascun dels trimestres, el que es coneix com a “recessió tècnica”.

Tot i això, cal valorar la dada coneguda aquest divendres. Si es té en compte que l'economia ha aguantat el tipus els mesos d'estiu, quan la inflació va arribar a superar clarament el 10% ia nivell internacional, a més dels efectes de la guerra a Ucraïna , el BCE ja havia emprès la seva carrera alcista de tipus. Aquest dijous complint els pronòstics, va dur a terme un nou increment de 0,75 punts fins a fixar el tipus de referència en el 2%, per intentar posar límit a les tensions inflacionistes.

Des del servei d' Estudis de Cambra d'Espanya, anticipen que l'activitat continuarà alentint-se al llarg del 2023 , “almenys durant la primera meitat del 2023 ”, per això “resulta imprescindible emprendre les reformes estructurals pendents, fonamentalment des del punt de vista de la consolidació fiscal, a fi de reduir la vulnerabilitat davant xocs externs”.

Previsió del Banc d´Espanya sobre l´evolució del PIB a Espanya | Epdata

També el cap de Riscos del Banc Central Europeu (BCE), Fernando Monar , va voler intervenir en el debat aquest divendres, en afirmar que les perspectives d'una possible recessió tècnica al conjunt de la zona euro “seria per al conjunt de països”, incloent per tant a Espanya . “Pot ser temporal, pot ser més gran o menor i és en certa manera, inevitable” va afirmar en declaracions a RTVE .