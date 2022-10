Torres d'electricitat / @EP

El preu mitjà de la llum per als clients de tarifa regulada vinculats al mercat majorista puja aquest dilluns un 20,56% respecte a diumenge, fins a 163,51 euros per megawatt hora (MWh), segons les dades provisionals de l'operador del mercat Ibèric d´Energia (OMIE).

Amb aquest increment , el preu de l'electricitat a Espanya serà el més alt d'Europa per segon dia consecutiu.

MÉS INFORMACIÓ Badalona es podria quedar sense llums de Nadal

Aquest dilluns el preu de referència per a les centrals de gas torna a situar-se per sobre del topall de 40 euros/MWh, en concret en 40,49 euros/MWh, de manera que entra en aplicació la denominada excepció ibèrica.

A la subhasta, el preu mitjà de la llum al mercat majorista --l'anomenat 'pool'-- se situa per a aquest dilluns en 164,07 euros/MWh. L'hora més barata de llum ha estat aquesta matinada, de 03.00 a 04.00 hores, amb un preu de 114,60 euros el megawatt hora (MWh), mentre que el preu màxim es registrarà entre les 21.00 i les 22.00 hores, amb 250 euros /MWh.

A aquest preu del 'pool' se suma la compensació a les gasistes que ha de ser abonada pels consumidors beneficiaris de la mesura, els consumidors de la tarifa regulada (PVPC) o els que, tot i estar al mercat lliure, tenen una tarifa indexada, que aquesta vegada és lleugerament negativa, -0,56 euros/MWH.

EL PREU MÉS ALT D'EUROPA



Aquest dilluns el preu de la llum a Espanya serà el més alt de tot Europa per segon dia consecutiu, per sobre de països com França i Itàlia (144 euros) o Alemanya (145,2 euros).

Tot i això, el preu mitjà des del 15 de juny, quan va entrar en vigor l'excepció ibèrica, és notablement inferior a Espanya (141,93 euros) que a França (359,22 euros), Itàlia (396,54 euros) o Alemanya (312,76).