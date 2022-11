Lagarde (BCE) confirma que les pujades de tipus continuaran amb l'objectiu de convergir la inflació al 2% | @ep

La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha confirmat que el final de les pujades de tipus d'interès encara no arribarà i que des de la institució esperen continuar augmentant els tipus d'interès a les properes reunions de política monetària, amb la vista a assolir la meta a mitjà termini del 2% de manera oportuna.

"Des del juliol hem incrementat els tipus en 200 punts bàsics, el major increment en la història de l'euro. Però encara no hem acabat", ha confirmat Lagarde en una entrevista publicada pel Banc Central Europeu . En la darrera reunió de política monetària, el Consell de Govern del BCE va decidir tornar a elevar els tipus d'interès en 75 punts bàsics, de manera que el tipus d'interès per a les seves operacions de refinançament se situarà al 2%, mentre que la taxa de dipòsit arribarà a l'1,50% i la de facilitat de préstec, al 2,25%.

La presidenta ha insistit avui en el missatge que va oferir dijous passat d'emprendre les noves pujades de tipus "reunió a reunió" i avaluant en cadascuna l'evolució en les perspectives macroeconòmiques i d'inflació, entre altres factors.

En resposta a les veus crítiques per aquest full de ruta contractiu a la política monetària en un moment de possible recessió a la zona euro, la màxima representant de la institució monetària ha reconegut que la probabilitat que el Vell Continent entri en recessió "ha augmentat " i que la incertesa "segueix sent alta".

És per això que defensa la presidenta del BCE, que l'institut emissor ha de fer la seva feina i concentrar-se en el seu mandat. "El nostre mandat és l'estabilitat de preus, i hem de complir usant totes les eines que tenim disponibles, triant aquelles que siguin més apropiades i eficients", ha explicat Lagarde .

NO DETERMINA UN NIVELL CONCRET MÀXIM PER ALS TIPUS D'INTERÈS

Sobre el nivell concret a què arribaran els tipus, Lagarde ha subratllat que l'objectiu del banc és convergir la inflació cap a la seva meta del 2% a mitjà termini, un objectiu clar per al qual encara falta molt recorregut. "El destí és clar, i encara no hi hem arribat. Tindrem més augments de tipus en el futur", ha indicat Lagarde , que tot i això no ha ofert una dada concreta, donada a l'entorn actual "altament incert".

Sobre els riscos per al mercat immobiliari d'acord amb l'entorn actual, Christine Lagarde ha reconegut que el fort augment de preus està tenint efectes adversos sobre l'ingrés disponible de les llars, especialment a les llars d'ingressos baixos. Alhora, ha indicat que els nivells d'ocupació són "notablement sòlids" a l'entorn euro, cosa que ha ajudat a apuntalar les finances de les llars fins ara, juntament amb els estalvis acumulats durant la pandèmia i el suport del govern.

No obstant això, les llars poden ser vulnerables a l'augment dels costoe del servei del deute, especialment a països on les propietats residencials estan sobrevaluades, els nivells de deute són elevats i una major part del deute de les llars està subjecte a taxes de interès variables.

La francesa ha assenyalat aquí que aquests riscos "s'aborden millor mitjançant polítiques específiques de cada país". "Proporcionarem una imatge més detallada a finals d´aquest mes quan publiquem la nostra Revisió d´Estabilitat Financera bianual ", ha postil·lat.

En matèria bancària i sobre l'impacte d'un possible augment del nombre de préstecs endarrerits, Lagarde ha explicat que els supervisors del BCE han iniciat una revisió de les pràctiques de provisió dels bancs més importants de la zona euro per garantir que estiguin preparats. Tot i això, ha explicat que l'impacte directe de la guerra als bancs de la zona euro ha estat limitat fins ara, si bé l'entorn per a les empreses i l'economia en conjunt ha canviat.

Pel que fa a si aquesta crisi és similar a la del 2008, Lagarde ha assenyalat que els bancs estan actualment en una millor posició, a causa en bona part que ara el BCE compta amb una supervisió bancària conjunta a tota la zona de l'euro. Tot i això, ha insistit: "tots hem d'estar atents i llestos per respondre al que pugui succeir".

En última instància, la presidenta del BCE ha recordat previsions: Publiquem la nostra darrera ronda de projeccions al setembre. Les projeccions de referència van mostrar una inflació de 8,1% aquest any, 5,5% el proper any i 2,3% el 2024. S'espera que el creixement es desacceleri a 0,9% el proper any i arribi a 1, 9% el 2024.