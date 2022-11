Vueling suspèn 54 vols davant la vaga dels TCPs que reclamen una actualització salarial del 13,4% | @ep

L'aerolínia Vueling, propietat de grup IAG, cancel·larà aquest dimarts 1 de novembre un total de 54 vols per reduir l'impacte de la vaga convocada per Stavla , el sindicat majoritari entre els tripulants de cabina de Vueling .

La companyia preveu operar al voltant del 90% dels vols durant l'atur convocat aquest primer dia de vaga. Així, dels 520 vols previstos, s'operaran un total de 466 vols amb total normalitat. La puntualitat en aquests moments se situa al 94%, segons han confirmat a Europa Press fonts de la companyia.

A l'aeroport de Barcelona , el 84% dels vols programats per Vueling operaran aquest dilluns amb normalitat, 131 dels 156 programats. A la resta d' Espanya , el 92% dels vols programats operaran amb normalitat, 173 dels 189 programats. A nivell internacional, un 93% dels vols operaran normalment, 162 dels 175 programats.

Tots els clients afectats per les cancel·lacions esmentades han estat avisats amb antelació i s'han posat a la seva disposició diferents alternatives amb l'objectiu de minimitzar l'impacte en els seus viatges. La companyia assegura que se les ha donat l'opció de prendre un altre vol, un altre mitjà de transport alternatiu o un reemborsament del bitllet. Segons han confirmat a Europa Press , actualment el 90% dels passatgers afectats han trobat una solució satisfactòria.

Els clients podran consultar l'estat del seu vol a la web www.vuelingnews.com i accedir a la reserva per obtenir la informació del nou vol i/o gestionar les alternatives disponibles: transport alternatiu a la destinació final el més ràpidament possible, canvi a un altre vol a la destinació final en una data posterior, segons la disponibilitat de seients, o el reemborsament del bitllet.

La companyia apel·la a la responsabilitat del sindicat Stavla perquè desconvoqui les aturades i aposti pel diàleg davant la confrontació social.

INCREMENT SALARIAL DEL 13,4%.

El motiu que ha portat a convocar aturades aquests treballadors a l'aerolínia és la sol·licitud d'un augment d'un 13,4% de salaris aquest any de manera que puguin pal·liar l'increment dels preus.

La vaga es prolongarà durant tots els divendres, diumenges i dilluns compresos entre aquest 1 de novembre i el 31 de gener del 2023, així com els festius i els dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener.

"El col·lectiu de tripulants de cabina de passatgers no pot continuar immers en la situació de precarietat salarial en què es troba mentre l'empresa allarga en el temps la negociació del conveni col·lectiu", ha afegit el sindicat.

La companyia ha defensat que "no és el moment" de dividir-se sinó de sumar-hi esforços per construir el futur de l'aerolínia. Consideren que els increments salarials reclamats per Stavla són "inviables" perquè suposarien la pèrdua de la competitivitat de Vueling i podrien implicar una reducció de la mida de la companyia i una necessària reorganització.

La companyia ha recordat que ja van acordar incrementar tant els conceptes fixos com a variables del col·lectiu de tripulants de cabina en un 6,5% amb efectivitat 1 de gener de 2021; amb el consegüent abonament dels endarreriments corresponents des del gener del 2021.

L'aerolínia considera que en la situació actual cal tancar convenis col·lectius sostenibles (des del mes d'abril d'aquest any s'està negociant el IV Conveni Col·lectiu de tripulants de cabina).

Recorda que durant els dos últims anys el sector de l'aviació s'ha enfrontat a la crisi més gran de la seva història i ha portat la companyia a unes pèrdues acumulades de més de 1.000 milions i un deute addicional de 260 milions d'euros.

"A aquests factors, malgrat la forta recuperació de la demanda d'aquest estiu, cal afegir-hi un context macroeconòmic molt difícil, en particular pel preu del carburant, l'alta inflació i una possible recessió econòmica", ha afegit.

SERVEIS MÍNIMS.

Davant de les possibles afectacions, el Govern ha decretat uns serveis mínims de fins al 80%, entre altres percentatges menors, que s'hauran d'aplicar als serveis aeris de transport, expressats en nombre de freqüències diàries per cada ruta.

Els aeroports per als quals s'han decretat són els que tinguin origen o destinació a Alacant, Barcelona, Bilbao, Gran Canària, Palma de Mallorca, Màlaga, Santiago de Compostel·la, Lanzarote, Sevilla, Tenerife Nord i València.

El Govern ha explicat que aquests serveis essencials "tenen com a objectiu compatibilitzar lʻinterès general dels ciutadans i en particular les seves necessitats de mobilitat, amb el dret de vaga dʻaquest col·lectiu de treballadors".

En concret, les rutes domèstiques cap ao des de territoris no peninsulars tenen uns serveis mínims d'entre el 57% i el 80% depenent de l'aeroport i el període en què es dóna la vaga –novembre, desembre, Nadal o gener–.

Els serveis entre ciutats espanyoles peninsulars quan el mitjà alternatiu de transport públic disponible impliqui un temps de desplaçament igual o superior a 5 hores, o entre ciutats espanyoles peninsulars i ciutats estrangeres, tenen uns serveis mínims entre el 34% i el 59%.

Finalment, a les rutes entre ciutats espanyoles quan el mitjà alternatiu de transport públic disponible impliqui un temps de desplaçament inferior a 5 hores -que afecta només els aeroports de Barcelona i València- , són d'entre el 22% i el 32%.