Espanya recapta més d'11,5 milions en subhastes de béns decomissats a delinqüents | @ep

L'Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius (ORGA), dependent del Ministeri de Justícia, ha recaptat més d'11,58 milions d'euros gràcies a subhastes de béns decomissats, incautats o embargats a delinqüents des del 2018.

En una resposta escrita a una pregunta dels diputats socialistes Isaura Leal i Antonio Hurtado , el Govern ha detallat que l' ORGA , que es va crear el 2015 i té per objectiu col·laborar amb els òrgans judicials i fiscalies en la localització de béns procedents de l'activitat delictiva per al seu decomís, i per gestionar-los de manera eficaç, ha dut a terme un total de 491 subhastes en aquests quatre anys.

L'any que més subhastes va realitzar la institució, que busca invertir els guanys obtinguts de forma il·lícita en projectes d'ajuda a víctimes i de lluita contra la criminalitat organitzada, va ser el 2021, amb 182. Gràcies a elles, l' ORGA n'ha percebut més de 6, 78 milions d?euros.

El 2020 i el 2019, l' ORGA va organitzar 135 subhastes cada any, que van recaptar més de 2,62 milions i 1,15, respectivament. Mentrestant, el 2018 se'n van organitzar 39, gràcies a les quals va rebre més d'un milió d'euros, segons les dades recollides per Europa Press.

ELECTRÒNICA, ART I JOIES

El Govern també ha proporcionat dades sobre els actius i els béns que controla l'ORGA. Són 13.444 en total, 3.438 actius i 10.006 béns, a data del 25 de juliol del 2022. La majoria es corresponen amb articles electrònics, sense especificar --58 actius i 4.473 béns--, i amb art i antiguitats --1.089 actius i 1.556 béns--.

També hi figuren immobles --717 actius i 717 béns--; mobles --205 actius i 284 béns--; joies i rellotges --132 actius i 137 béns--; embarcacions --vuit actius i vuit béns--; maquinària --14 actius i 15 béns--; o vehicles --27 actius i 30 béns--, entre d'altres.

L' Executiu ha precisat que el nombre d'actius amb actuacions en tràmit encomanades a la Subdirecció General de Conservació, Administració i Realització de Béns de l'ORGA és de 3.438. Quan es tracta de lots, cadascun daquests actius pot incloure diversos béns.

D'altra banda, el compte de dipòsits i les consignacions de l' ORGA compta amb saldo de set divises diferents per valor de més de 92 milions d'euros. El Govern remarca la impossibilitat de donar una xifra tancada considerant les fluctuacions diàries de les diverses monedes.