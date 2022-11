Els ajuntaments en perill: El 10% de les seves empreses estan en causa de dissolució | @ep

El Tribunal de Comptes ha elaborat un informe en què alerta que una de cada deu ja està en causa de dissolució i que hi ha, a més, un "elevat nombre d'entitats amb pèrdues, en molts casos recurrents". Moltes, segons diu, "estan en situació de desequilibri patrimonial, en trobar-se el seu patrimoni per sota de la meitat del seu capital social" i publicat a El Economista.

Per al Tribunal , la gravetat d'aquest problema és que pot posar en risc fins i tot "la sostenibilitat dels comptes públics locals" , per la qual cosa insisteix en "la necessitat d'adopció de mesures encaminades a esmenar-les". En els darrers dictàmens, el Tribunal havia reclamat ja a les administracions locals que establissin "les mesures precises perquè el pressupost de les entitats locals constitueixi un autèntic instrument de gestió, planificació i presa de decisions, evitant que aquelles actuïn sense pressupost, la inclusió de previsions d'ingressos sense de possibilitats reals de ser realitzats, així com de modificacions de crèdit sense finançament efectiu", amb l'objectiu final de poder "atendre el conjunt d'obligacions que es meriten l'any". Però el problema, segons el Tribunal , és que les seves recomanacions i resolucions “no han estat complertes”.

Empreses

A l'informe, elaborat ara respecte als comptes de l'exercici 2020 s'explica que "dels 806 comptes tramesos per les empreses públiques locals, un total de 243 (el 30%) presentaven resultats negatius, fet que suposa un increment de cinc punts percentuals respecte del nivell obtingut a l'exercici anterior, que va ser del 25%”.

El Tribunal de Comptes recorda abans que res que segons el Text Refós de la Llei de Societats de Capital (TRLSC) , "en aquest supòsit la societat mercantil hauria de procedir a la seva dissolució, tret que augmenti o redueixi el seu capital en la mesura suficient, i sempre que no sigui procedent sol·licitar la declaració de concurs". El 17% de les empreses, és a dir, 138 dels 806 amb comptes anuals, tenia una xifra de negoci igual a zero. D'aquestes, el 80% està en actiu, però "no ha fet vendes, ni n'ha presentat serveis corresponents a l'activitat ordinària".

El 8%, però, estan inactives i l'altre 12% en causa de dissolució. Cal ressaltar que de totes aquestes empreses cap era considerada com a "gran". Des del Tribunal de Comptes insisteixen que “els responsables de les entitats locals haurien de finalitzar els processos de dissolució de les societats mercantils i plantejar-se la situació de les empreses que es troben inactives i en situació de desequilibri patrimonial”.

Barcelona

Pel que fa a situació de desequilibri, 74 empreses tenien un patrimoni per sota de la meitat del capital social. En aquest cas, "el 10% del total de les societats mercantils dependents dels ajuntaments es trobava en aquesta situació de desequilibri patrimonial", s'assenyala a l'informe.