Amancio Ortega, fundador i primer accionista d'Inditex / @Ep



El fundador i primer accionista d'Inditex, Amancio Ortega , aquest any ingressarà un total de 1.718 milions d'euros en concepte de dividends de la companyia quan cobri aquest dimecres, 2 de novembre, 859 milions d'euros per l'última retribució de l'exercici que abonarà la firma gallega els seus accionistes.



En concret, l'empresari rebrà aquest any més de 1.700 milions d'euros en concepte de dividends de la companyia tèxtil , per sobre dels 1.294 milions que va percebre aquest concepte l'any passat.



En total, la companyia retribuirà aquest any els seus accionistes amb 2.898 milions d'euros , després d'elevar un 33% el dividend, fins a 0,93 euros per acció, compost per un dividend ordinari de 0,63 euros i un dividend extraordinari de 0, 30 euros per acció.

D'aquesta manera, l'abonament d'aquest dividend es farà en dos pagaments iguals, un ja executat de 0,465 euros per acció el 2 de maig passat, i un altre del mateix import que la companyia pagarà aquest dimecres, 2 de novembre.



Addicionalment, el consell va acordar establir un dividend extraordinari de 0,40 euros per acció per a l'exercici 2022, que se sumarà al dividend ordinari per ser distribuït al llarg de l'any 2023.



El fundador d'Inditex, que rebrà aquest dimecres els gairebé 860 milions d'euros en dividend a través de les societats Pontegadea Inversiones i Partler, amb què controla un 59,294% del grup tèxtil, equivalent a un paquet de 1.848 milions d'accions, inverteix part dels dividends que rep d'Inditex al sector immobiliari.



Ortega té la immobiliària espanyola més gran, centrada en la compra i gestió de grans edificis, amb una cartera d'actius immobiliaris integrada fonamentalment per edificis d'oficines, no residencials, situats al centre de grans ciutats a Espanya, Regne Unit, Estats Units i Àsia .



Una de les últimes operacions ha estat la compra d'un gratacel d'apartaments de luxe a Nova York per prop de 500 milions de dòlars (505 milions d'euros).

Per part seva, la seva filla Sandra Ortega, que posseeix el 5,053% de la firma gallega, cobrarà aquest any més de 146 milions d'euros en dividends d'Inditex, la meitat també aquest dimecres.