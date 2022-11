No és gaire conegut però hi ha dos gegants del món financer que s'amaguen darrere de totes les Big Tech i de totes les grans companyies del món. Dos fons dinversió que gestionen un total de 17 bilions de dòlars, és a dir, el PIB de tota la Unió Europea. Com llegeixen, de tota la Unió Europea.

Vanguard i BlackRock, semblen així els autèntics amos del món. Aquests dos gestors de fons són el poder a l'ombra de les principals empreses del món. Tal és així, que són els primers accionista d'Apple, Google, Amazon, Coca-Cola o Disney.

Quan algú necessita diners, hi ha BlackRock i Vanguard. Perquè les grans empreses no demanen diners als bancs sinó a aquests dos monstres financers.

I si seguim parlant de xifres, BlackRock gestiona més d'un bilió d'actius, mentre que Vanguard té més de 700.000 milions de dòlars en accions.

Si ens fixem en les grans tecnològiques, veiem que Vanguard lidera la carrera amb percentatges al voltant del 7%, mentre BlackRock se situa entre un 4%-5%.

L'origen d'aquestes empreses es remunta als anys 70 als Estats Units i es van crear per ajudar a créixer negocis per oferir crèdits a canvi d'accions. A poc a poc, aquest tipus de finançament es va popularitzar i ha anat creixent fins al que és avui dia. El seu abast és tan gran que són també assessors de la reserva federal dels Estats Units i prenen part a la majoria de les decisions sobre l'economia global.

Curiosament, Vanguard és el principal accionista de BlackRock i viceversa. Un “common ownership” que ha aixecat moltes sospites sobre competència.

A més, sembla que també controlen gran part de les accions d'empreses que suposadament són rivals. Davant la recessió que s'hi acosta, BlackRock ja envia els seus missatges que hi haurà una recessió lleu als EUA i una de més profunda a Europa. Per això han optat per augmentar la seva cartera de renda fixa i reduir les accions i han impulsat fusions en grans companyies com les de telecomunicacions . Moltes afirmen per això que són els veritables amos del món financer.