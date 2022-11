Participants de l'esmorçar / Foment

En un esmorçar que ha tingut lloc aquest divendres entre Turisme del CETT i Foment del Treball, s'ha arribat a la conclusió de què la muntanya de Montjuïc és una gran oportunitat per descentralitzar l'activitat turística del centre de Barcelona. A la trobada han participat Susana Closa, gerent de l’Institut Barcelona Esports; Ángel Díaz, president d’Advanced Leisure Services, gestora del Castell de Montjuïc;Sara Puig, presidenta de la Fundació Joan Miró; i Pepe Serra, director del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).

El diàleg sobre la muntanya ha remarcat el potencial dels equipaments culturals i instal·lacions esportives de Montjuïc i la gran oportunitat que suposa per a Barcelona per aconseguir un turisme de qualitat. El president de la comissió de Turisme de Foment, Guillermo Vallet, ha remarcat que amb Montjuïc, “ens trobem davant la gran oportunitat de la nostra ciutat” i que, a les portes de les eleccions municipals, és el moment de fer de la muntanya “el pulmó verd de la cultura i dels esports de Barcelona” i de “treballar perquè sigui un lloc central de la ciutat i deixi de ser un lloc limítrof de la ciutat”. “Aprofitem que d’aquí a set anys arribarà el centenari de l’Exposició Universal per aconseguit aquest bonic repte”– ha reblat Vallet.

Eugeni Osàcar, Director d’investigació del CETT Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomy, ha afirmat que “amb ambició política i empresarial, la muntanya de Montjuïc té totes les condicions per convertir-se en el gran parc urbà de la ciutat” i ha afegit que “la cultura, la natura i l’esport han de ser els eixos clau en l’imaginari dels barcelonins i dels visitants de la ciutat”.



Susana Closa, gerent de l’institut Barcelona Sports, ha assegurat que “les accions que es volen posar en marxa faran de la muntanya un gran espai per a la pràctica esportiva. Permetrà posar en valor la pràctica de nous usos i oportunitats: l’impuls de Barcelona Sports Hub, l’organització de grans esdeveniments com La Vuelta23, la potenciació d’instal·lacions singulars, com acollir el Barça la propera temporada, i els circuits d’activitat esportiva a l’aire lliure, entre d’altres”. I ha afegit: “és una proposta sostenible i verda que permetrà a la ciutadania i als visitants, conèixer les oportunitats.

Ángel Díaz, president d’Advanced Leisure Services, gestora del Castell de Montjuïc, ha afirmat que “la muntanya de Montjuïc té la possibilitat de convertir-se en el gran parc urbà de Barcelona i en un gran actiu per a l’Àrea Metropolitana, equiparable als principals parcs urbans del món”. I ha apuntat que, per fer-ho possible, “cal una visió integral i inclusiva i desenvolupar-la des d’allò més general, el model i la gestió, a allò més concret, les actuacions i la solució de problemàtiques puntuals. Si no, ens perdrem en el detall i no serem capaços d’apreciar el potencial d’aquest espai, únic i estratègic per a la ciutat i la ciutadania.”



La presidenta de la Fundació Joan Miró, Sara Puig, ha assenyalat que "des de la FJM mantenim una actitud positiva, optimista i activa perquè Montjuïc esdevingui el parc de la cultura i l’esport que Barcelona i els barcelonins mereixen".

El director del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), Pepe Serra, ha remarcat que “convertir definitivament la muntanya de Montjuïc i tota l’enorme i variada oferta cultural que conté, espais verds i esdeveniments artístics i d’entreteniment, en un parc urbà accessible, transitable i obert a tothom, connectat de forma permanent i fàcil amb Barcelona, és una de les grans oportunitats estratègiques i alhora pendents de la ciutat”.