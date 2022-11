La vicepresidenta de Foment del Treball i empresària del sector paperer, Virginia Guinda , ha presentat aquest divendres a Madrid la seva candidatura a la Presidència de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) , amb la intenció de fer una patronal més propositiva i amb una actitud consultiva i representant de les bases.

La CEO d'Iberboard i vicepresidenta de la patronal Foment del Treball, Virginia Guinda, intervé aquest divendres durant la presentació de la seva candidatura a la CEOE. - Ricardo Rubio - Europa Press

Guinda ha exposat algunes de les línies del seu ideari per presidir la CEOE i s'ha pronunciat sobre temes clau que afecten la patronal com les pujades salarials, el Salari Mínim Interprofessional (SMI), la reforma salarial o els impostos.

"Hi ha diferents maneres d'encarar els objectius. El que jo estic proposant és que per crear més riquesa i ocupació, mitjançant la promoció més gran de l'empresa, es requereix una CEOE més participativa, més col·legiada, amb més capacitat d'escolta de tots els integrants , que són de caràcter molt divers", ha manifestat la candidata a presidir els empresaris.

Guinda inscriurà la seva candidatura a la CEOE abans de dimarts 8 de novembre i ha evitat revelar els avals de què disposa, encara que ha garantit que els ha sol·licitat, segueix parlant i se'ls estan oferint.

"Es coneixeran quan els dipositi, abans del 8 de novembre, encara que podeu tenir les vostres sospites" , ha comentat a la roda de premsa, que ha triat celebrar a la seu de l'Associació Espanyola de Fabricants de Pasta, Paper i Cartró (Aspapel) , per "transparència, honestedat i respecte" al sector del qual procedeix. Guinda necessita com a mínim 20 avals procedents de quatre organitzacions diferents.

REGULAR L'SMI "DES DE LA COMPLEXITAT"



La CEOE s'enfrontarà les pròximes setmanes a la negociació del Salari Mínim Interprofessional (SMI), a la taula tripartida amb el Govern i els sindicats. Guinda ha assenyalat que l'SMI s'ha convertit "en un concepte excessivament simplificat, probablement perquè s'ha polititzat en excés".

La vicepresidenta de Foment del Treball ha defensat "una visió més pragmàtica" de l'SMI i ha manifestat "que no hauria de ser el mateix" segons el sector i la situació del treballador . "No ens ha de fer por regular les coses des de la complexitat, perquè el que hem de perseguir és que l'economia funcioni", ha respost Guinda.

Pel que fa als salaris al sector privat, la candidata ha insistit que "han de pujar". "No conec cap empresari que no vulgui apujar els salaris dels treballadors", ha afegit. Tot i això, ha evitat parlar de forquetes d'increment i ha tornat a apel·lar a la situació particular de cada àrea d'activitat.

"La capacitat que tenim els empresaris de pujar els salaris no és independent. Depèn de com evolucionin les cotitzacions socials i de quins impostos i en quins conceptes haurem de tributar. Els assumptes importants i significatius, com és el tema de l'evolució salarial , cal tractar d'una manera més holística", ha explicat.

REBUTJA LES PROPOSTES SINDICALS A L'AENC



L'actual directiva de la CEOE també rebutja la proposta de l'Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC) per la condició dels sindicats d'incloure la clàusula de revisió salarial.

"El que estic plantejant és que no es tracta tant del que jo opini de la clàusula, sinó que s'ha de discutir de manera àmplia amb les bases de l'organització, de la manera que es consideri més adequada", ha recalcat.

Respecte a la seva relació amb els sindicats i el Govern, Guinda ha manifestat que té "bons amics" a banda i banda, encara que ha deixat "en l'àmbit personal" les converses que ha tingut amb ells.

VOL CANVIAR LA REFORMA LABORAL PACTADA



La vicepresidenta de Foment del Treball també s'ha referit a la reforma laboral del 2021, ja que l'actual president de la CEOE, Antonio Garamendi, també candidat, ha demanat que la propera directiva que surti del procés electoral no toqui aquesta normativa.

Guinda s'ha pronunciat a la direcció contrària i ha al·legat que s'ha d'adequar a la situació actual. "Tenim una oportunitat d'abordar una nova reforma laboral per actualitzar la que tenim ara a un sistema productiu com el que tenim ara, amb nous reptes i necessitats dels empresaris", ha contestat una pregunta sobre això.

GRAN PACTE DE RENDES



L'agenda de Guinda per a la possible Presidència de la CEOE també preveu "un gran pacte de rendes" per afrontar "un moment molt complex".

"Requereix un diàleg més gran amb diferents institucions per afrontar millor el futur. Aquests agents que han de participar en la solució són els sindicats, el Govern i els empresaris. Hem d'asseure'ns tots a parlar de com enfrontem aquesta etapa, perquè la solució no és tan simple com dir que el Govern disposi de més recursos públics perquè fan falta més ajuda”, ha opinat.

La seva proposta s'acosta a una "revisió a fons del sistema fiscal" i rebutja "solucions parcials" , com ara els impostos a la banca ia les empreses energètiques. En aquesta línia, ha advocat per analitzar no només les quanties dels impostos, sinó també l'objecte i els subjectes.

També ha compartit la seva "visió més crítica" sobre la despesa pública, que també ha de formar part, segons la seva opinió, del debat sobre "aquest gran pacte de rendes que cal fer".

"JO GUANYARÉ"



Guinda s'ha mostrat convençuda de la seva victòria a les eleccions de la CEOE, que se celebraran el 23 de novembre. "Jo guanyaré", ha fet broma en la seva primera roda de premsa davant els mitjans.

A més de ser vicepresidenta de Foment del Treball, és membre de la junta de la CEOE des del 2018. També s'exerceix com a directora tècnica de l'Associació Espanyola de Cogeneració (Acogen), sector que representa al Consell Consultiu d'Electricitat de la Concisió Nacional de Mercats i Competència (CNMC). Així mateix, és vocal de les juntes directives d'Aspapel i de Gasindustrial.

Amb aquesta experiència en algunes de les patronals que integren la CEOE, Guinda aspira a presidir una patronal "més propositiva" i més consultiva amb les bases, amb capacitat d'escolta "de baix a dalt per arribar a millors solucions".

La vicepresidenta de Foment del Treball arriba amb la proposta d'enfortir el treball intern de la CEOE, conscient que dins de la patronal hi ha "interessos diferents".

"Per això hi ha les organitzacions i per això hi ha d'haver debat. Si es fa des de la lleialtat i la transparència, és possible construir. Què és el que ens uneix? A tots ens uneix que volem que l'empresa sigui més competitiva, que funcionin millor. Això ho podem compartir tot", ha avançat.

Guinda ha considerat poc "elegant" parlar de la gestió d'Antonio Garamendi al capdavant de la patronal , i ha recalcat que "no hi ha una manera bona i una altra de dolenta" d'afrontar els reptes, sinó "diferents".

"La CEOE ha de ser complaent amb els seus socis, que és els qui representa. Hem d'estar preocupats perquè els nostres socis se senten plenament representats en els seus interessos", ha exposat, i ha subratllat la necessitat de tenir una "relació de màxima independència" amb el Govern.

PLA D'ACCIÓ ALS PRIMERS 100 DIES



Tot i això, la seva agenda intentarà "ser capaç d'influir" en les agendes polítiques perquè els partits incloguin les propostes de la CEOE als seus programes. “És la relació que la CEOE ha de tenir amb el Govern i amb qualsevol partit polític”, ha recalcat.

La seva intenció, si guanya les eleccions, és elaborar abans dels primers 100 dies un "pla d'acció per als propers quatre anys" que inclogués les preocupacions i les inquietuds de l'empresariat espanyol.