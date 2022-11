De mitjana, cada llar gastarà uns 750 euros a l'any en calefacció , però el cost final pot variar molt segons la tecnologia emprada i la tarifa que finalment s'esculli, adverteix l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). Per això ha calculat el cost que tindrien els sis principals sistemes de calefacció per a un habitatge de 90 m2 en una zona climàtica D (Madrid, Aragó i gran part de Castella i Lleó).

Radiador elèctric @ep

Els sistemes més cars de calefacció són els radiadors elèctrics (1.255 euros per any), seguits dels acumuladors elèctrics (1.046 euros per any). Sistemes que, juntament amb els convectors elèctrics, utilitza una de cada cinc llars; i que són especialment habituals a la zona del Mediterrani.

Per contra, els sistemes més eficients són aquells que funcionen amb bomba de calor (455 euros a l'any) o amb una estufa de pèl·lets (545 euros a l'any). Les primeres ofereixen a més la doble funció de calefacció a l'hivern i la refrigeració durant l'estiu. Mentre que les estufes de pèl·lets són especialment recomanables en segones residències o en habitatges amb suficient espai per emmagatzemar els pèl·lets.

El gas natural canalitzat continua sent la font de calefacció i aigua calenta sanitària a la majoria de les llars . És una opció interessant, sobretot si el sistema emprat és una caldera de condensació (683 euros cada any). En aquests casos OCU recomana a més contractar la tarifa regulada, la TUR, amb la qual la factura resulta la meitat de barata que amb la millor de les tarifes lliures. Lamentablement, ara com ara només un 20% de les llars tenen contractada aquesta tarifa i, el que és pitjor, no és fàcil fer-ho.