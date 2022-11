Luis de Guindos i Christopher Pissarides demanen dirigir les ajudes a col·lectius vulnerables | Naturgy

El vicepresident del Banc Central Europeu, Luis de Guindos, i el Premi Nobel de Ciències Econòmiques 2010 i professor de la London School of Economics, Christopher Pissarides, van participar avui a l'onzena edició del cicle de conferències Energy Prospectives per analitzar l'impacte de la transició energètica en el mercat laboral i en el context econòmic actual. L'esdeveniment, organitzat per la Fundació Naturgy i l'IESE Business School, va ser inaugurat pel president de la Fundació Naturgy, Rafael Villaseca, i pel director general de l'IESE, José Luis Suárez.



Luis de Guindos ha destacat durant la seva intervenció els desafiaments que genera l'evolució sense precedents del preu de l'energia "i el dilema que pot estar sorgint entre la seguretat energètica, la transició verda i l'estabilitat de preus". "Malgrat els reptes actuals de la política monetària, el BCE està compromès seriosament a emprendre la seva part per abordar el canvi climàtic i promoure la transició verda, ja que això és necessari per complir el nostre objectiu d'estabilitat de preus", ha emfatitzat.



El vicepresident de l'organisme va concloure assenyalant que "és essencial assolir un bon equilibri entre el suport a la seguretat energètica i la garantia de l'estabilitat de preus, mantenint la transició verda al bon camí". De Guindos ha posat en relleu la necessitat que els governs europeus redueixin la dependència energètica de la regió i ha suggerit que els països haurien de focalitzar les mesures temporals de suport a les famílies i les empreses més vulnerables a l'increment del cost de l'energia.



En aquest punt ha coincidit amb Christopher Pissarides , que també ha advocat per dirigir les ajudes a aquells col·lectius més copejats per l'actual context energètic per aconseguir una distribució més eficient d'aquests estímuls. El Premi Nobel d'Economia s'ha referit als enormes desafiaments a què s'enfronta el sector energètic, entre els quals ha destacat la seva pròpia transició mediambiental, la digitalització i els problemes d'oferta recents provocats per la guerra a Ucraïna i les sancions contra Rússia . “El sector energètic és al centre de la transformació mediambiental i la digital”, ha explicat, destacant que tots dos canvis estan interrelacionats perquè, precisament, un suport en les noves tecnologies serà clau per aconseguir un futur més verd.



La suma de tots aquests canvis al sector tindrà un efecte al mercat laboral, encara que el professor de la London School of Economics s'ha mostrat optimista. "La destrucció d'ocupació necessària per emprendre aquesta transformació és lleugerament superior a la d'altres sectors i no gaire onerosa, ja que les tecnologies verdes són més intensives en força laboral i no requereixen habilitats especialment complexes", ha comentat.



Pissarides ha explicat que els sectors més contaminants donen feina a un 14% dels treballadors als països membres de l' OCDE , tot i que s'ha mostrat confiat que molts d'aquests empleats romandran a les seves empreses adaptant les seves funcions i canviant el seu rol a la companyia. Aquest canvi no exigirà, a parer seu, grans problemes de recapacitació perquè “les habilitats requerides seran menors si es compara amb les exigides, per exemple, amb la transformació digital”. A més, ha conclòs, els 'green jobs' lligats a activitats econòmiques sostenibles seran capaços d'absorbir els treballadors desplaçats.



Per la seva banda, durant l'obertura d'aquesta jornada, Rafael Villaseca ha posat en relleu el paper clau que té el sector energètic a la societat i va posar en valor la importància d'una divulgació correcta sobre el seu funcionament en un moment tan complex amb l'actual. En la mateixa línia s'ha pronunciat José Luis Suárez en exalçar la importància de celebrar aquest tipus de debats sobre la transició energètica, “el fenomen més transversal de l'economia amb implicacions a la societat”.



Energy Prospectives és un cicle de converses d'alt nivell que reuneix figures reconegudes a nivell nacional i internacional per la seva experiència, visió i coneixement del sector energètic i empresaris, reguladors, directius i acadèmics. Aquesta iniciativa forma part de les activitats que la Fundació Naturgy realitza sobre temàtiques relacionades amb l'energia i el medi ambient, des del debat seriós i rigorós, amb l'objectiu fonamental de promoure l'ús racional dels recursos energètics i fomentar un desenvolupament sostenible.