El 12% dels estalviadors encara creu que perdria la inversió en cas de fallida de la gestora i el 40% ho desconeix, malgrat que els seus diners es troben fora del balanç del dipositari i la firma, segons la VI edició de l'estudi d'opinió 'Partícips: visió sobre els fons d'inversió i els seus gestors' , elaborat per la patronal Inverco.

D'altra banda, el 47% sí que és conscient que no perdria la seva inversió, dos punts més que fa dos anys.

Per perfils d'inversió, el 50% dels conservadors sap que no perdria els diners, davant el 24% dels dinàmics --els que estan disposats a assumir un risc més gran. Aquests són també els que desconeixen més el que passaria amb els seus diners, amb el 60% que reconeix no saber-ho.

Inverco ha destacat a l'estudi que els 'centennials' i 'millennials' que sap que no perdran els seus diners ha augmentat en nou i sis punts percentuals, respectivament, en situar-se en el 21% i el 15%, respectivament.

Els més joves són també els que llegeixen més exhaustivament el fullet descriptiu dels fons: ho fa el 52%, mentre que el 75% revisa la informació que reben periòdicament sobre el seu fons.

A més, el 60% dels partícips sap que pot canviar de fons sense tributar, un percentatge que s?amplia fins al 79% en el cas dels inversors amb perfil dinàmic.

Un altre dels punts de millora destacat per la patronal es refereix a la gestió dels fons: només el 29% sap que darrere del vehicle hi ha un equip de gestors professionals.

El 35% considera que aquesta tasca la realitza el responsable de l?entitat, el 15% creu que la fa l?assessor, i el 13%, la persona que li va vendre el fons. El 8% reconeix no saber qui se n'encarrega.

Els centennials tornen a ser els més ben informats en aquest sentit, ja que el 34% coneix que darrere de la gestió d'un fons hi ha un equip especialitzat de gestors.