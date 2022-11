Coneix quan et podràs beneficiar de la renda bàsica universal a Catalunya | @ep

La renda bàsica universal a Catalunya ja té data darribada. Els beneficiaris d'aquesta ajuda la podran rebre el desembre del 2023 . Es tracta d' una prova pilot que començarà el proper any fins al 2025 . Consisteix en un ajut de 800 euros al mes i 300 per cada menor d'edat al seu càrrec, i s'estudiarà com canvien les vides, els entorns, el consum, etc. i, en definitiva, si aquesta mesura és una manera real de posar fi a la pobresa.

5000 catalans se'n podran beneficiar. La meitat, 2500 en total , seran escollits de manera aleatòria. Les altres 2500 persones seran veïnes de dos pobles entre 1200 i 1400 habitants de dues província diferents, encara per anunciar.

Segons explica El Periódico , s'ha aplicat un mètode estadístic anomenat Control Sintètic , que busca que els paràmetres actuals coincideixin amb les tendències dels últims anys.

Abans, durant i després del lliurament de la renda es farà un seguiment per veure com aquest projecte afecta no només els beneficiaris de l'ajut, sinó totes les dinàmiques socioeconòmiques del seu entorn.

El projecte està pendent ara que s'aprovin els 40 milions anuals que necessita per anunciar els beneficiaris i implantar la mesura el proper any.

Renda mitjana neta anual de les llars a Catalunya | idescat

La renda bàsica universal ha estat assenyalada en els darrers temps, per alguns sectors, com la única mesura eficaç per acabar amb l'augment de persones que s'acosten o traspassen el llindar de la pobresa.

Qualsevol català pot rebre la prestació, independentment dels seus ingressos o la seva situació socioeconòmica, quedant exempts només les persones que ingressen més de 45.000 euros bruts a l'any o que paguen l'impost de patrimoni, és a dir, el 10% de la població més rica .

El projecte és pioner a nivell mundial. Tot i que s'han realitzat proves similars a diferents llocs, mai una prova s'ha aplicat de forma estrictament universal.