Descobreix a quins països hi haurà més inflació aquest 2022 | @ep

La inflació està sent un dels problemes que més està assotant els països a nivell mundial. Segons les previsions d'octubre del 2022 del Fons Monetari Internacional (FMI) , la taxa d'inflació podria fer una mitjana d'un 8,8% a nivell global aquest any. Les economies emergents i en desenvolupament seran les més afectades per aquest augment generalitzat de preus, ja que s'espera que registrin un 9,9% d'inflació. A les economies més avançades, aquest percentatge se situaria en un 7,2%, una xifra molt més alta que la registrada els tres anys anteriors a la pandèmia, quan no superava el 2%.

Evolució de l'IPC a Espanya Epdata

Les causes d'aquest fenomen, que solia ser un problema propi d'economies emergents que experimenten creixement o crisis econòmiques serioses, radiquen en diversos factors. Segons l' anàlisi de l'FMI , entre ells hi ha el gran augment de la demanda el 2021, any en què també es va veure limitat el subministrament de productes per les restriccions i l'escassetat de treballadors. Com si fos poc, la guerra de Rússia a Ucraïna va contreure encara més la disponibilitat de matèries primeres i va provocar un augment dels preus dels aliments i lenergia. Per aquests motius, s'espera que la inflació continuï sent un problema els propers anys.

On hi haurà més inflació aquest 2022? | FMI i Statista

Es preveu que els països que travessen conflictes, convulsions o problemes econòmics importants el 2022 registrin taxes d'inflació molt superiors a la mitjana mundial del 8,8%. Entre ells es troben Veneçuela, Sudan, Zimbabwe, Turquia i Argentina . Segons els càlculs de l' FMI , uns 95 països tindran una inflació superior al 5% però inferior al 10% aquest any. Aquesta xifra supera els prop de 40 mercats que s'estima que podrien mantenir la inflació per sota del 5%.