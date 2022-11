Acord Iberdrola i Q8 per a la instal·lació de punts de recàrrega / Iberdrola

Iberdrola continua avançant en la seva aposta per accelerar l'expansió de la xarxa de recàrrega pública ràpida que permeti impulsar la mobilitat sostenible a les principals vies. Per això, la companyia ha aconseguit un acord amb Q8 Energy Red per instal·lar carregadors de vehicles elèctrics a totes les estacions de servei gestionades per Q8 (Grup Kuwait Petroleum) a Espanya.

En total s'instal·laran més de 200 punts de recàrrega en 94 benzineres repartides per onze comunitats espanyoles : Andalusia, Aragó, Astúries, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, Madrid i Navarra. Aquests carregadors d'alta potència permetran als clients de Q8 carregar els seus vehicles en menys de 30 minuts amb energia 100% verda procedent de fonts d'energia renovables.

A Catalunya , estaran ubicats als establiments de Mollet del Vallès, el Masnou, Granollers, Terrassa, Sitges, Sant Cugat del Vallès, Sant Andreu de la Barca, Sant Pere Ribes, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Mataró, Gavà i Olèrdola a la província de Barcelona; a Les Preses, Bisbal d'Empordà, Blanes, Lloret de Mar, Les Planes d'Hostoles, Ripoll, Juià i Sant Esteve d'en Bas a Girona i al Vendrell, a Tarragona, i Alcarràs a Lleida.

La instal·lació per part d'Iberdrola dels que seran els primers punts de recàrrega de la xarxa de Q8 contribuirà a millorar la qualitat del servei que ofereix als seus clients, i permetrà a Q8 convertir-se així en un operador multienergètic.

Aquestes noves estacions de càrrega també estaran disponibles a l' App de Recàrrega Pública d'Iberdrola , aplicació des de la qual es pot geolocalitzar el carregador, comprovar la seva operativitat en temps real i reservar i pagar des del mòbil. Aquesta App ja compta amb més de 96.000 punts a Espanya i la resta d'Europa.

"Aquest acord constata la importància de col·laborar amb tots els agents implicats en la mobilitat sostenible amb una acció coordinada i eficaç i ens permet avançar en el nostre compromís de fomentar la mobilitat elèctrica fent possible recórrer Espanya de punta a punta amb vehicle elèctric", ha explicat Raquel Blanco, directora d'Smart Mobility d'Iberdrola.

"Aquest acord amb Iberdrola, líder del mercat espanyol en mobilitat elèctrica, suposa un pas important en l'estratègia de Q8 de convertir-se en una empresa líder en mobilitat sostenible, i permet ampliar la cartera de serveis als nostres clients, que es podran subministrar amb energia procedent fonts renovables", ha apuntat Andrea Basilietti, director d'operacions de Q8 a Espanya.

PRINCIPAL IMPULSOR DE LA RECÀRREGA RÀPIDA

Iberdrola s'ha consolidat com el principal impulsor de la recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics a Espanya gràcies a acords com l'aconseguit amb Q8 (Grup Kuwait Petroleum).

L'últim any la companyia ha incrementat en un 65% la xarxa de recàrrega pública fins a superar els 2.700 punts, amb un ritme d'expansió de més d'un centenar de nous carregadors d'aquest tipus al mes. Així, les estacions de recàrrega de la companyia ja han arribat a més de 500 ubicacions diferents a Espanya.

Aquest desenvolupament significatiu de la infraestructura de recàrrega pública és el resultat del pla d'expansió en mobilitat elèctrica de la companyia que permetrà establir, en els propers anys, estacions de recàrrega ultraràpida a zones estratègiques per tot el territori nacional, així com seguir amb el desplegament dinstal·lacions de potències menors.

El grup Iberdrola preveu destinar 150 milions per instal·lar prop de 150.000 punts de recàrrega d'alta eficiència fins al 2025 , tant a la via urbana, a ciutats ia les principals autovies com a llars ia empreses.

Q8 (Grup Kuwait Petroleum) planeja implementar un ambiciós pla d'expansió i millora de la xarxa d'estacions de servei a Espanya, que inclou l'oferta de serveis de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics provinents de fonts d'energia renovable.

Aquest acord evidencia l' aposta de Q8 per una transició energètica sostenible i permet oferir als clients uns estàndards de qualitat i sostenibilitat en línia amb les directrius estratègiques del grup Q8. Per tant, aquest acord s'emmarca dins de l'estratègia de Q8 de convertir-se en un operador de mobilitat sostenible a Europa amb una oferta diversa de serveis, que abasten des dels derivats del petroli fins als provinents de fonts d'energia renovable.