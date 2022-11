La junta directiva de Foment del Treball ha confirmat aquest dilluns el seu suport a la candidatura de la seva vicepresidenta, Virginia Guinda, a presidir la CEOE, segons han confirmat fonts de la patronal a CatalunyaPress. Amb el suport de Foment ja assegurat, l'empresària catalana té de termini màxim fins aquest dimarts per presentar els 20 avals necessaris per poder competir en aquest procés electoral amb Antonio Garamendi, que parteix com a favorit a la carrera per convertir-se en el màxim representant dels empresaris.

La CEO d'Iberboard i vicepresidenta de la patronal Foment del Treball, Virginia Guinda, intervé aquest divendres durant la presentació de la seva candidatura a la CEOE.

La vicepresidenta de Foment del Treball va presentar divendres passat a Madrid la candidatura a la Presidència de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), amb la intenció de fer una patronal més propositiva i amb una actitud consultiva i representant de les seves bases.

Guinda va exposar algunes de les línies del seu ideari per presidir la CEOE i es va pronunciar sobre temes clau que afecten la patronal, com les pujades salarials, el Salari Mínim Interprofessional (SMI), la reforma salarial o els impostos.

La CEOE s'enfrontarà les pròximes setmanes a la negociació del Salari Mínim Interprofessional (SMI), a la taula tripartida amb el Govern i els sindicats. Guinda ha assenyalat que l'SMI s'ha convertit "en un concepte excessivament simplificat, probablement perquè s'ha polititzat en excés".

La vicepresidenta de Foment del Treball ha defensat "una visió més pragmàtica" de l'SMI i ha manifestat "que no hauria de ser el mateix" segons el sector i la situació del treballador. "No ens ha de fer por regular les coses des de la complexitat, perquè el que hem de perseguir és que l'economia funcioni", va respondre.

Pel que fa als salaris al sector privat, la candidata va insistir que "han de pujar". "No conec cap empresari que no vulgui apujar els salaris dels treballadors" , va afegir. Tot i això, va evitar parlar de forquetes d'increment i va tornar a apel·lar a la situació particular de cada àrea d'activitat.

"La capacitat que tenim els empresaris de pujar els salaris no és independent. Depèn de com evolucionin les cotitzacions socials i de quins impostos i en quins conceptes haurem de tributar. Els assumptes importants i significatius, com és el tema de l'evolució salarial , s'han de tractar d'una manera més holística", va explicar.