Aquest grup és el mateix que va convocar les mobilitzacions de la primavera. Tot i que inicialment els van penjar el sambenito de minoritaris, la protesta va anar guanyant adeptes fins a provocar seriosos problemes de desproveïment .

Alguns col·lectius com Associació Empresarial de Transport de Mercadories per Estrada de Galícia (Apetamcor) ja han anunciat que no secundaran aquesta convocatòria. Cal veure quina postura prenen altres grups rellevants com Associació Corunyesa d'Empresaris del Transport (Ascentra) o l'Associació Empresarial de Transport Río Miño (Aetram).

Atur del transport convocat per Plataforma Nacional a la primavera en una imatge d'arxiu

A causa dels boicots de primavera, a Galícia ia altres parts d'Espanya van faltar productes als supermercats i granges de llet van haver de llençar milers de litres en no poder circular les cisternes, per exemple. Amb tot, la incidència no va ser igual a totes les autonomies. Galícia va ser una de les que més va patir.

QUINA ÉS LA SEVA CAPACITAT DE CONVOCATÒRIA?

Cal veure quin seguiment té la nova onada de protestes però, d'acord amb el que ha passat a la primavera, a Galícia no serà en cap cas irrellevant. Cal valorar també que, ara com ara, altres col·lectius no s'han sumat. Fins i tot n'hi ha que ja han rebutjat obertament l'atur, com l'associació d'empresaris gallega Apetamcor .

L'efecte d''arrossegament' que pugui tenir Plataforma en altres col·lectius és clau. A la primavera, van començar sols i al final a Galícia van aconseguir que paressin una majoria de camioners, entre polèmica, acusacions de coaccions, dimissions de les directives d'altres grups , escortes policials i danys a vehicles.

En contra de la nova crida Plataforma juga que al juny va intentar convocar una aturada i els seus propis afiliats van revocar el pla dels directius . En aquesta ocasió, només hi ha votat en contra un 12% a nivell estatal, indiquen els seus directius.

REIVINDICACIONS

Per què tornen a la càrrega aquests transportistes? Perquè entenen que el pacte signat per la majoria d'ens del sector que va acabar amb l'onada de boicots a la primavera no s'està complint. Asseguren que, a causa del percentatge que es queden les empreses intermèdies

Manuel Hernández de Plataforma atenent la premsa durant l'atur de primavera

àries, els petits empresaris i autònoms continuen treballant per sota de cost.

Per acabar amb aquesta situació, exigeixen un control més gran per part de l'Estat de l'aplicació del que s'ha signat i que es va convertir en Llei de Costos (RDL 14/2022). També reclamen més inspeccions al "transport furgoneter" i "ser vàlides les denúncies de les organitzacions de transport i de qualsevol afectat per l'incompliment de la llei¨".

Aquesta darrera reivindicació entronca amb una de les demandes històriques de Plataforma. Aquest col·lectiu, estatal però que va néixer a Galícia , porta lustres argumentant que els interlocutors oficials de l'Estat, que col·laboren al Comitè Nacional del Transport, en realitat no són representatius, ja que diuen defensen grans empreses i intermediaris i ignoren petits negocis i autònoms .