L'impacte de la inflació podria arribar fins als 3.000 euros a les llars espanyoles aquest any, segons l'estimació de KPMG feta prenent com a referència dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En un context inflacionari sense precedents, l'alça dels preus està impactant en les partides més bàsiques de les llars espanyoles, per la qual cosa els consumidors, davant d'aquesta situació, estan renunciant a despeses discrecionals per compensar les pujades de les despeses essencials, mantenint les seves hàbits a costa dels seus estalvis o d'un endeutament més gran o canviant les seves preferències en el consum.

Una situació que està provocant que la confiança del consumidor s'estigui deteriorant i que les seves expectatives també empitjorin de cara al consum en aquesta recta final de l'any, on el comerç es juga gran part de les vendes a les jornades de descompte com el 'Black Friday ', 'Dia dels Solters' i 'Cyber Monday' o la campanya de Nadal i rebaixes.

El soci responsable de Consum i Retail de KPMG a Espanya, Enrique Porta, ha avançat que els consumidors encaren aquest tram final de l'any altament preocupats per la inflació , i vaticina que "tot i que no preveuen reduir la despesa", sí que hauran de gestionar el pressupost disponible, estalvis i capacitat d'endeutament.

A més, ha recordat que aquests consumidors estaran "molt atents" als descomptes i promocions, per la qual cosa aquest any, marcat per la pujada de preus, planificaran millor les seves compres, buscant les millors ofertes que ofereixin unes marques que hauran de protegir els seus marges sense perdre competitivitat.

D'aquesta manera, el consumidor s'està tornant especialment sensible al factor preu , encara que no està disposat a renunciar a altres atributs ni a determinades experiències, ja que incrementa la seva exigència mediambiental i social a les marques.

A més, en aquest tram final d'any, marcat pel consum, aquest any es cola al calendari d'esdeveniments el Mundial de futbol, que per primera vegada es disputarà entre novembre i desembre, jugant també un paper important en el consum, ja que aquesta cita esportiva, una de les més seguides a nivell mundial, farà que una part de la despesa del novembre es derivi a alimentació i begudes a la llar i al 'delivery'.