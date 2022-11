Un dels projectes menys coneguts que duu a terme Inditex és la dels menús anticrisi per als empleats. I és que en set dels menjadors que té la multinacional als seus diferents centres, es pot menjar per preus molt econòmics: entre 15 cèntims i 3,8 euros, en funció del salari que cobrin els empleats.

A més, la companyia adquireix productes de quilòmetre 0 o que hagin estat rebutjats per 'lletjos'. També volen aconseguir un zero desaprofitament en un terç dels àpats que serveixin cada any.

Molts dels aliments procedeixen de pagesos i ramaders gallecs, on la companyia té moltes de les seves seus.