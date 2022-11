Presentació de la candidatura de Virgina Guinda a Foment/ @Catpress

La Junta Directiva de Foment del Treball ha donat suport a la candidatura de Virgínia Guinda a la presidència de la CEOE . Amb els avals que presentarà aquest dimarts l'aspirant a la presidència disposa de 50 vots a favor per a les properes eleccions del 23 de novembre .

D'aquesta manera l'actual president Garamendi tindré davant així una candidata amb més preocupació per la realitat de les empreses laboral, fiscal, a l'accés als mercats ia les infraestructures que milloren la competitivitat. Una proposta de model de gestió empresarial més transparent i sensible amb els nous temps i reptes socials i econòmics del nou segle.

La CEO d'Iberboard i vicepresidenta de la patronal Foment del Treball, Virginia Guinda, aquest divendres a Madrid/. RICARDO RUBIO (EUROPA PRESS)

Actualment Virginia Guinda és vicepresidenta de Foment i competirà contra l'actual president de la CEOE, Antonio Garamendi , pel lideratge de la patronal. Des de Foment mostren el màxim respecte cap a Antonio, que es torna a presentar a la direcció.

Josep Sánchez Llibre va destacar “el suport de Foment del Treball a Guinda es basa en el seu perfil com a empresària industrial, amb experiència en el terreny, capacitat de lideratge i amb experiència en treball de camp com pot ser pagar les assegurances socials cada mes o els impostos ".

Guinda presentarà a Madrid els avals de la patronal automobilística Faconauto , la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrniques ( FECIC ), la patronal de cogeneradors industrials ( ACOGEN) , l'Associació Professional Nacional de Gestors Administratius ( APNGA) , la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrniques ( FECIC ), el Col·legi de Gestors Administratius i Foment del Treball .

Virgina Guinda: "La CEOE ha de ser clau per sortir d'aquesta crisi perquè els empresaris som part de la solució"

Guinda aquest dimarts a Fomen ha desgranat una part dels detalls de la seva candidatura i ha afirmat que davant "la difícil situació que travessa el país" . Com a empresària, se sent "molt preocupada" , cosa que la va portar per responsabilitat i deure a fer un pas endavant i presentar la seva candidatura a presidir la CEOE.

En paraules de Guinda destaca que: “la CEOE ha de ser clau en aquest moment de la història per sortir d'aquesta crisi. Sortir més reforçats mitjançant la creació de més empreses i reforçar les ja existents. Ser propositius, perquè som part de la solució de aquesta crisi".

En aquest sentit creu que “cal crear més riquesa i llocs de treball” sobre dos eixos principals: “una governança participativa de proximitat territorial i sectorial que generi “més govern” o sota un estil modern del segle XXI al servei dels membres de la CEOE com a organització."

Per a Virginia Guinda: "els socis tenen una veu que ha de ser escoltada, integrada i treballar de forma conjunta per veure i traslladar les propostes al govern. Una CEOE amb molta capacitat de fer propostes per fer seves les inquietuds col·lectives i traslladar les propostes on corresponguin bé el govern o el Congrés”.

L'empresària proposa "integrar les PIMES a la CEOE , ja que actualment se senten apartades i una millora dels salaris, que actualment estan per sota de la mitjana , sense perdre de vista la productivitat, ja que Espanya està per sota de la mitjana europea".

Guinda a més proposa "establir Salaris Mínims Interprofessionals per sector, de manera que cada sector empresarial ha d'estudiar sense por la fixació d'un salari mínim que fomenti una ocupació més gran i una competitivitat més gran de les empreses".

La proposta de la candidata es resumeix finalment a “aconseguir configurar un nou govern a la C EOE molt més participatiu on tots els agents socials se sentin involucrats en la construcció del pacte social tant empresaris com treballadors”.