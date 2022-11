Foto: Europa Press

El servei d'estudis de CaixaBank, CaixaBank Research , ha llançat aquest dimarts 8 de novembre una nova eina digital que permet monitoritzar la situació actual i l'evolució de l'economia espanyola a partir de dades internes de l'entitat, sobre una base de més de 18 milions de clients, 11.500 caixers automàtics i 700.000 terminals de punt de venda.

Sota el nom Portal d'Economia a Temps Reial , CaixaBank Research ha impulsat aquesta iniciativa amb l'objectiu de posar a disposició de la societat informació “de qualitat” i pràcticament en temps real sobre la situació econòmica del país.

Amb uns 850 indicadors que s'actualitzaran cada mes , l'objectiu del servei d'estudis de CaixaBank és que aquesta nova eina digital pugui servir per prendre les "millor decisions", anticipant les tendències econòmiques del país, segons ha assenyalat en roda de premsa el director de Planificació Estratègica i Estudis de CaixaBank i Economista en Cap, Enric Fernández.

"Gràcies a la digitalització ia l'elevada penetració de CaixaBank al territori ja som capaços de monitoritzar l'evolució de l'economia espanyola de manera pràcticament instantània i amb un gran nivell de granularitat", ha destacat el director d'Economia Espanyola de CaixaBank Research, Oriol Aspachs.

Els 850 indicadors estan construïts a partir de milions d'operacions que es fan amb les targetes i els TPV de CaixaBank i prop de sis milions de nòmines domiciliades a l'entitat. Les dades es processen mitjançant tècniques de big data per obtenir conclusions diferenciades entre col·lectius (edat, sexe, ingressos o sector d'activitat) i territoris (comunitats autònomes i municipis).

D'aquesta manera, per exemple, un usuari del portal podrà saber com evoluciona el consum a la seva comunitat autònoma segons les característiques sociodemogràfiques dels consumidors, quines són les diferències en l'evolució dels salaris a la regió, el nivell de desigualtat per edat, o quant costa accedir a un habitatge per a una llar mitjana.

SALARIS, CONSUM, DESIGUALTAT, TURISME I HABITATGE



I és que el nou portal aporta dades interanuals, amb un històric de tres anys, sobre cinc àmbits diferents: consum, desigualtat, turisme, salaris i accés a l'habitatge, tot i que la intenció és ampliar els eixos d'anàlisi.

En primer lloc, làmbit de consum conté tres punts dindicadors: consum total, consum presencial i comerç electrònic. Per analitzar aquesta variable es tenen en compte les despeses i els reintegraments de targetes espanyoles i estrangeres realitzades a través de TPV, presencials o virtuals, o caixers automàtics.

Amb aquest àmbit danàlisi es podria abordar, per exemple, limpacte de la inflació en el consum de les llars o les conseqüències de les pujades de tipus dinterès a les llars, encara que aquesta variable no sanalitza directament.

El bloc de desigualtat, a més, conté els indicadors de referència per poder seguir l'evolució de les diferències d'ingressos salarials: l'índex de Gini, els percentils d'ingressos, les distribucions d'ingressos i les corbes de Lorenz. La informació sobre els ingressos salarials s'obté a partir dels moviments de compte a CaixaBank en concepte de nòmina o subsidi d'atur (no s'hi inclouen dades d'ingressos per pensions o Ingrés Mínim Vital).

El bloc de turisme permet analitzar l'evolució del turisme domèstic, internacional i també la despesa de turistes espanyols a l'estranger. El càlcul es basa en milions d'operacions realitzades amb targetes espanyoles o estrangeres a TPV de CaixaBank, o amb targetes CaixaBank fora d'Espanya. A més, s'ha desenvolupat un algorisme per poder identificar el turisme domèstic.

En el bloc dels salaris, es pot analitzar el ritme al qual creixen els ingressos salarials en funció de l'edat, el sector i el sexe, tant a Espanya com a les diferents comunitats autònomes. Amb aquestes dades es podria analitzar, per exemple, si s'estan produint efectes de segona ronda com a causa de la inflació.

Per acabar, la ràtio d'accessibilitat a l'habitatge en propietat ofereix informació sobre l'esforç que han de fer les llars per poder adquirir un habitatge comparant l'evolució dels preus de l'habitatge amb l'evolució dels ingressos salarials. Per construir aquest indicador es combinen dades del preu de lhabitatge del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana amb les xifres dingressos salarials de CaixaBank. Es calcula a nivell nacional, de comunitats autònomes i de capitals de província.