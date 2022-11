Ángel Garabieta, Director Comercial de CaixaBank a Euskadi, i Juan Carlos Gil, CEO de Gestrans. Foto: CaixaBank

CaixaBank , a través de la seva filial de serveis de prepagament MoneyToPay , i l'empresa guipuscoana Gestrans han impulsat conjuntament un projecte d'innovació amb l'objectiu de crear una solució digital per a l'assistència en viatges internacionals adreçada al sector del transport professional.

El servei, exclusiu per als clients de Gestrans, ja està operatiu i facilita als professionals del transport una gestió immediata i contínua, disponible les 24 hores del dia, dels pagaments necessaris per a la solució d'incidències ocorregudes en ruta. CaixaBank i l'empresa irunesa Gestrans estimen assolir els 50.000 usuaris durant el primer any de funcionament i arribar fins als 100.000€ el segon any.

Moltes vegades, els transportistes professionals han d'afrontar situacions que posen en risc el lliurament a temps de les mercaderies, com avaries, necessitats de proveïment no previstes o sancions de circulació, entre altres possibles circumstàncies. La solució a aquests imprevistos passa per un desemborsament econòmic que, en el cas de les rutes internacionals, no sempre és fàcil, atesa la diversitat de mitjans de pagament segons els mercats dels diferents països.

La nova solució permet als clients de Gestrans activar o bloquejar pagaments en el moment que sigui necessari i de manera instantània, sense problemes de disponibilitat, alhora que es compta amb totes les garanties de seguretat característiques dels mitjans de pagament de CaixaBank.

El servei és vàlid per circular a qualsevol lloc de la Unió Europea, així com a molts països de l'est d'Europa. Precisament per facilitar una experiència d'usuari senzilla i apta per a qualsevol país, independentment de si aquest compte o no amb àmplia difusió tecnologia contactless , el servei s'ofereix amb un suport de targeta física, encara que també es pot portar descarregat al mòbil.