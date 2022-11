Ignacio Galán és el CEO d'Iberdrola. Foto: Wikipedia



Iberdrola ha anunciat que preveu dur a terme unes inversions d'uns 47.000 milions d'euros el període 2023-2025 per assolir un benefici net d'entre 5.200 i 5.400 milions d'euros al final del període, segons les xifres presentades amb motiu del Capital Markets. Day , que se celebra aquest dimecres 9 de novembre a Londres.

Aquesta xifra total d?inversions inclou 11.000 milions d?euros per al?adquisició de la nord-americana PNM Resources, operació que l?energètica espera que es desbloquegi l?any que ve.



L'energètica presidida per Ignacio Sánchez Galán preveu que el resultat brut d'explotació (Ebitda) arribarà als 16.500-17.000 milions d'euros al final del període, amb un creixement mitjà anual del 8-9%, mentre que el benefici net augmentarà fins als 5.200 -5.400 milions d?euros, amb un increment mitjà del 8-10% anual. Per a aquest 2022, el grup estima un benefici net d'entre 4.000 i 4.200 milions per al 2022, per la qual cosa impulsaria així els guanys gairebé un 29% respecte a aquest exercici.

Pel que fa al dividend, creixerà en línia amb el benefici net, representant el 65-75% de pay-out , amb previsió d'assolir entre 0,55-0,58 euros per acció el 2025, amb un sòl de 0, 46 euros el 2023-24 i 0,50 euros el 2025.

Dels 47.000 milions d'euros d'esforç inversor del grup durant el període, un 80% es destinarà a països amb qualificació 'A', amb marcs regulatoris estables i objectius d'electrificació ambiciosos.

Per països, el grup destinarà el 47% de les inversions als Estats Units (incloent-hi inversions orgàniques i la integració de PNM Resources), que se situa com el principal mercat d'expansió per als propers tres anys. En segon lloc, hi ha el Regne Unit, amb un 16%. A més, Iberdrola impulsa la diversificació geogràfica a través d'un enfocament addicional a països com Alemanya, França i Austràlia, als quals destinarà el 13% de la inversió total.

A Espanya, les inversions se situaran als 6.000 milions d'euros en tres anys, el 13% del total, xifra que el grup va indicar que està "en línia amb la mitjana dels últims exercicis". Amb aquest plantejament inversor, la companyia contribuirà a una feina de 85.000 persones a Espanya per al 2025.