L´apagada d´un local a Màlaga. Foto: Europa Press

Dimarts passat 8 de novembre , a les 7 de la tarda, restauradors de tot Espanya van fer una apagada en la seva jornada laboral per protestar per la "pujada abusiva" del preu de la llum . La protesta, convocada per la patronal, Hostaleria d'Espanya (CEHE), va tenir un caràcter simbòlic, ja que durant una bona estona es van apagar els llums dels establiments . A més, també es va deixar de treballar a les cuines: a aquesta apagada es va sumar la dels fogons .

Més enllà de les accions concretes als establiments, la protesta es va viralitzar a les xarxes socials; usant l' etiqueta #Apagon Hosteleria , la patronal va compartir bona part de les notícies de les aturades que s'anaven donant de llarg a llarg de la Península Ibèrica.

Els hostalers van fer coincidir aquesta protesta amb un dels moments de major afluència del dia ; d'aquesta manera, feien 'còmplices' de les seves reivindicacions als clients . De fet, les demandes del sector és que es prenguin mesures per frenar l'augment continu i imparable de les factures que han de pagar mes a mes precisament perquè això no repercuteixi en els preus que posen els clients o no hagin d'acomiadar part del personal.

"Amb aquest acte simbòlic, que s'ha fet a més de 30 ciutats , hem volgut visualitzar l'augment de la factura , tant elèctrica com de gas, que en molts establiments n'ha triplicat o quadruplicat l'import", ha assegurat hores després de l'aturada el secretari general de CEHE, Emilio Gallego . Alguns establiments denuncien que l?augment del preu llum ha arribat a ser del 400%.

Un restaurant de Lugo, a les fosques. Foto: Europa Press

Tot i això, Gallego ha dit que el problema no és exclusiu del sector. "El problema de l'augment dels preus no el tenim només nosaltres, sinó també les famílies", va apuntar.

En un comunicat publicat prèviament a l'aturada, CEHE lamentava que la situació que travessen els establiments d'hostaleria és "d'extrema gravetat" i que "la viabilitat de molts negocis està en risc".

LA LLUM REPRESENTA FINS AL 8% DE LES DESPESES FIXES DE BARS I RESTAURANTS

Segons les dades més recents, l' energia representa entre el 6% i el 8% de les despeses fixes d'un negoci . del sector. CEHE xifra entre 3.000 i 6.000 euros el cost mensual del subministrament per als restauradors.

El sector de l'hostaleria el componen 320.000 establiments a tot Espanya (el 88% és de restauració) que donen feina a 1,7 milions de persones , per la qual cosa es tracta d'un dels principals motors econòmics del país .

La reivindicació , que va començar el 8 de novembre, no es quedarà aquell dia; CEHE ha anunciat que cada dimarts, a la mateixa hora, els locals que ho desitgin podran tornar a protestar contra una situació que n'amenaça la supervivència .