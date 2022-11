La ministra, a seu parlamentària. Foto: Europa Press



La vicepresidenta primera del Govern i ministra d'Afers Econòmics i per a la Transformació Digital, Nadia Calviño , ha afirmat aquest dijous 10 de novembre que avui mateix es poden produir més anuncis d'"inversions importants" a Espanya després de la confirmació el dia 9 passat que Volkswagen seguirà endavant amb la construcció d'una gigafactoria de bateries a la Comunitat Valenciana.

En declaracions a RNE , no ha volgut donar més detalls sobre aquestes noves inversions, però sí que ha destacat que tant la de Volkswagen com les anunciades per Google i la naviliera Maersk no serien possibles sense els fons europeus associats al Pla de Recuperació .

Qüestionada per un possible enduriment dels criteris de Brussel·les per al repartiment dels fons europeus, Calviño ha afirmat que "no sap d'on ve aquesta idea", ja que la Comissió Europea ha estat "molt exigent des del primer moment".

"I no pot ser d'una altra manera, perquè estem parlant d'un volum de fons molt important", ha subratllat Calviño, que ha afegit que, fins ahir, on el va rebre Itàlia, Espanya era el primer país que havia rebut tots dos primers pagaments procedents dels fons europeus.

En aquest sentit, ha avançat que "demà o aquests dies" Espanya sol·licitarà a Brussel·les el tercer desemborsament per import de 6.000 milions d'euros. "Són quantitats que han de ser verificades i controlades (...). Des del primer moment l'exigència ha estat màxima", ha insistit.