La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per Telepizza contra la sentència de l'Audiència Nacional, que va confirmar la sanció de 150.000 euros imposada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per haver ocultat a 2018 que les raons de la dimissió del conseller Marcos de Quinto, no eren 'motius personals', com va sostenir en la seva comunicació pública, sinó per les reticències mantingudes per aquest amb l'aliança estratègica amb Pizza Hut .

EuropaPress 4398886 botiga telepizza

D'aquesta manera, el Suprem comparteix que la sanció, que ha estat confirmada per la ministra d'Afers Econòmics, ha estat "ajustada a dret", en subratllar que la responsabilitat de comunicar el fet rellevant de manera que permeti una "avaluació completa, correcta i oportuna" " de la informació pel públic, s'imposava, per l'article 17.1 del Reglament (UE) sobre abús de mercat a l'emissor, en aquest cas a Telepizza, que "era perfecta coneixedora que la dimissió del conseller va estar motivada pels dubtes i discrepàncies sorgides al consell en relació amb l'operació estratègica amb Pizza Hut", segons consta a la sentència.

L'Alt Tribunal ha explicat que "té raó la sentència impugnada quan afirma que la informació comunicada com a fet rellevant no era completa ni veraç, perquè no incorporava un element rellevant: que la dimissió estava vinculada a les discrepàncies amb el consell en les seves decisions estratègiques" , infringint així l'article 17.1 del Reglament (UE), que exigeix que la informació privilegiada es faci pública d'una manera que permeti una avaluació completa, correcta i oportuna de la informació pel públic".

La sentència recull que la CNMV va considerar provat que la informació rellevant feta pública per Telepizza el 18 de maig de 2018, en relació amb la dimissió de De Quinto "i en què s'assenyalava com a causa d'aquesta dimissió 'motius personals', ocultant de aquesta manera la veritable raó de la mateixa, que no era altra que els seus dubtes en relació amb l'aliança estratègica subscrita per Telepizza amb Pizza Hut, no va resultar veraç, ni correcta, ni completa, induint engany al mercat, i incomplint així els requisits exigits, tant a l'article 228 del TRLMV vigent al temps dels fets, i la seva normativa de desenvolupament, com a l'article 17.1 de MAR”.

El Consell de la CNMV va acordar el 29 de maig del 2018 imposar a Telepizza per la comissió d'una infracció greu tipificada a l'article 295.15 del text refós de la Llei del Mercat de Valors, per l'incompliment del que disposa l'article 17.1 del Reglament (UE) 596/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del 16 d'abril del 2014, sobre l'abús del mercat, en relació amb informació privilegiada subministrada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, multa per import de 150.000 euros.

El recurs d'alçada interposat per la cadena de restauració contra la resolució anterior va ser desestimat també per l'acord de la ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, de 18 de febrer de 2020.