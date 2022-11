Cisco en Mobile World Congress 2022 de Barcelona / @EP

El Govern celebra l’anunci de la multinacional nord-americana Cisco d’obrir un centre de disseny de semiconductors a Barcelona. L’empresa ha fet públic aquest dijous al migdia que serà la primera infraestructura d’aquestes característiques que tindrà a la Unió Europa i que s’ubicarà al centre d’innovació que ja té a la capital catalana.

El Govern considera que aquest projecte tindrà un fort impacte per accelerar l’activitat d'R+D a Catalunya vinculada als semiconductors, dinamitzar la indústria local i captar nous projectes d'inversió estrangera d'aquest sector. Es tracta d’un tipus d’inversió que compta amb molta competència internacional i que contribuirà a garantir la sobirania tecnològica i la reindustrialització d’Europa i Catalunya.

El Govern ha intensificat en els darrers mesos els contactes amb Cisco, ja que considera que es tracta d’una inversió altament estratègica. Per exemple, el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès i Ramió, va reunir-se durant la passada edició del Mobile World Congress amb el CEO de Cisco, Chuck Robbins; el vicepresident global de la companyia, Mark Patterson, i el director general de Cisco a l’estat, Andreu Vilamitjana. Més recentment, el passat 19 d’octubre, el cap del Govern es va tornar a reunir al Palau de la Generalitat amb Mark Patterson i directius de la multinacional per analitzar els interessos de la companyia a Catalunya i la necessitat de dur a terme aquest impuls tecnològic en recerca i innovació en l’àmbit digital.

De fet, el projecte d’inversió de Cisco a Catalunya, fundada el 1984 i amb seu a San José (Califòrnia, Estats Units), compta amb el suport d’ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball. L’empresa ja disposa d’un centre d’innovació a Barcelona.

L’anunci d’aquest dijous se suma a inversions fetes públiques recentment com la de l’empresa nord-americana de semiconductors Monolithic Power Systems, que crearà 150 nous llocs de treball qualificats amb l’ampliació de la seva presència a Catalunya. La companyia ha ampliat 1.200m2 el centre de disseny de semiconductors a Barcelona i construirà un nou edifici de 3.000m2 a l’Hospitalet de Llobregat amb un laboratori per fer-ne el testatge. També destaca el projecte de la nord-americana INTEL, que obrirà un laboratori de microxips al Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS).

Precisament, amb l’objectiu de posicionar Catalunya en l’àmbit dels semiconductors, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, es troba aquesta setmana al Japó per reunir-se amb empreses de les regions de Tòquio i Yokohama i conèixer projectes tecnològics punters en aquest sector. Aquest dijous ha mantingut una trobada amb els responsables del National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), el centre d’investigació més important del Japó i la infraestructura responsable de l’execució del projecte nacional de desenvolupament de tecnologia avançada de fabricació de semiconductors posat en marxa pel govern nipó l’any passat.