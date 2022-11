Paolo Gentiloni, comissari d'economia de la Comissió Europea. Foto: Europa Press



La Comissió Europea calcula que l' economia espanyola creixerà un 4,5% el 2022 , situant-se mig punt percentual per sobre del previst a l'estiu, mentre que la previsió de creixement baixa a l'1% per al 2023 i repunta al 2% per al 2024 , per cosa que Espanya salvaria una recessió tècnica que sí que afectarà la resta de la Unió Europea (UE).

Així mateix, augmenta la previsió de repunt de la inflació espanyola fins al 8,5% per al present exercici , enfront del 8,1% estimat al juliol, però preveu una reducció de fins al 3,4% per al 2023 i del 2,3 % per al 2024. Aquesta xifra se situa, però, per sota del 9,3% del pronòstic comunitari d'inflació, que es preveu que baixi a un 7% a tota la Unió Europea per al 2023 i fins al 3% el 2024 .

El comissari d'Economia, Paolo Gentiloni , ha assenyalat que espera que l'economia de la UE "es contregui tant a l'actual com al primer trimestre del 2023, una recessió tècnica que serà generalitzada en tots els components de la demanda, però també a tots els països, i la majoria dels Estats membres experimentaran dos trimestres consecutius de contracció”.

L'actualització de les previsions econòmiques de Brussel·les apunta a un augment del Producte Interior Brut (PIB) d'Espanya del 4,5% el 2022, mig punt percentual per sobre del pronòstic presentat el juliol passat, però 2,2 punts percentuals per sota de les previsions de primavera, quan se situava en un 6,3%.

Espanya també se situa entre els països amb més disminució de la taxa d'atur, juntament amb Lituània, Suècia o Itàlia, passant del 13,3% al 12,4%.

Pel que fa al conjunt de la Unió Europea (UE), Brussel·les eleva al 3% la previsió de creixement davant el 2,7% de les previsions d'estiu, però redueix de l'1,5% al 0,5% el pronòstic per 2023.