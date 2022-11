El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre , ha acusat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , de " connivència amb col·lectius okupes ", arran de la carta que la primera edil va enviar als propietaris de l'edifici Casa Orsola i a la que els insistia a engejar una renovació dels contractes de lloguer .

El president de Foment durant la seva intervenció aquest divendres/@EP

En una roda de premsa aquest divendres acompanyat per l'advocada que representa la propietat de la Casa Orsola, Maria José Tarancón , i el membre de la comissió jurídica de Foment del Treball, Emilio Zegrí , el president de l'entitat ha criticat la implicació de Colau a la situació de l'edifici. Sánchez Llibre ha indicat que "venim a defensar a un empresari de Foment: el propietari de la Casa Orsola que s'ha vist intimidat i pressionat per la senyora Colau".

Sánchez Llibre creu que, a la missiva, l'alcaldessa acusa la propietat de " fets que no es corresponen amb la realitat i que suposen un greu prejudici de la seva imatge ", i l'ha alertat que no ho pot fer.

" No ens tirarem enrere en la defensa de la propietat privada i l'empresa . No permetrem cap atemptat contra el dret a la propietat per molt que vingui disfressat de propaganda ", ha avisat.

Per Sánchez Llibre, "l'actitud de la senyora Colau contribueix a generar una inseguretat jurídica que afecta directament el mercat del lloguer, provocant que els propietaris es facin enrere a l'hora de treure habitatges al mercat". El president de Foment ha insistit en el fet que "no cedirem a cap pressió institucional, activista i mediàtica que posi en situació d'indefensió els propietaris de casa nostra: grans, mitjans i petits; i defensarem el dret que tot propietari té a l'hora de llogar, renovar o no renovar, rehabilitar o destinar els habitatges de la seva propietat a la venda, complint la llei vigent".

"Estem davant d'un atac directe de persones que compleixen les seves obligacions . És una línia vermella que cap administració no pot travessar", i l'ha acusat de fomentar la il·legalitat amb una actitud que veu abusiva.

En aquest sentit, considera que Colau ha fet una acció sense precedents per part d'un càrrec institucional perquè, segons ell, suposa una ingerència per part d'una administració pública en un assumpte privat: “ Fins aquí hem arribat, senyora Colau ”.

Davant d'aquesta situació, ha reivindicat el compromís social dels empresaris i, com a representant del col·lectiu, ha assegurat que no tolerarà " atacs disfressats de paternalisme " i ha advertit Colau que no esgotaran la seva fortalesa, en les seves paraules.

Ha defensat que la propietat de la Casa Orsola " no ha dut a terme les pràctiques manipulatives de les quals l'alcaldessa els acusa" i ha afirmat que han actuat dins de la legalitat.