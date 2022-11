Foto: Endesa

El Grup Enel, al qual pertany Endesa, ha inaugurat avui a Barcelona el seu desè Innovation hub a escala mundial. L'objectiu d'aquest centre és dinamitzar i estrènyer la relació amb l'ecosistema d'emprenedoria català. Aquest hub és el fruit de la voluntat de col·laboració entre el Grup Enel, Endesa i l'Ajuntament de Barcelona. La iniciativa es desenvoluparà dins de la Barcelona Innovation Coast (BIC), una plataforma publicoprivada que vol impulsar i consolidar el paper innovador de la ciutat i que s'ha marcat l'objectiu de contribuir a la generació de 40.000 llocs de treball durant aquesta dècada a la capital catalana.

Amb l'obertura d'aquest Hub el Grup Enel i Endesa tenen l'objectiu de reforçar les relacions i oportunitats de col·laboració amb l'ecosistema d'innovació, startups i pimes innovadores del territori català. És una iniciativa orientada a trobar solucions en tota la cadena de valor de l'energia, des de la reducció dels gasos amb efecte d'hivernacle fins a l'impacte de les infraestructures elèctriques en el medi ambient o els sistemes d'emmagatzematge d'energia. El territori català, per a Endesa i el Grup Enel, és un referent i banc de proves en infraestructures de distribució i producció hidràulica. És per això, i per la rellevància de l'ecosistema d'emprenedoria de Barcelona, que el Grup Enel ha escollit la Ciutat Comtal per continuar creixent i reforçant la seva xarxa de hubs a tot el món: San Francisco, Boston, Tel Aviv, São Paulo, Santiago de Xile, Catània, Pisa, Milà, Madrid i, ara, Barcelona.

Han participat en la inauguració el Chief Innovability Officer del Grup Enel, Ernesto Ciorra; el conseller delegat d'Endesa, José Bogas; la directora general d'Endesa a Catalunya, Isabel Buesa, i el mànager de l'Enel Innovation Hub Europe, Fernando Sandoval. En representació de l'Ajuntament de Barcelona hi han assistit el comisionat de Promoció de la Ciutat de Barcelona, Pablo Angel Solanilla; i la comissionada de l'Agenda 2030, Bàrbara Pons. Finalment, han explicat la seva experiència d'innovació oberta amb el Grup Enel la CTO de Bamboo Energy, Cristina Colchero, i el director tècnic de Dinnteco, Javier Maldonado.

El Hub de Barcelona s'ubica a la seu d'Endesa a Catalunya, situada a l'avinguda de Vilanova número 12, i consta d'un espai al qual es desenvoluparan activitats que afavoreixin la interacció entre els emprenedors i els equips d'innovació del Grup, així com el desenvolupament de la cultura d'innovació a la companyia. També tindrà capacitat per allotjar empreses emergents amb solucions dirigides a la transició energètica i l'electrificació de la demanda. Igualment, la sala modernista de l'edifici, l'Espai Endesa, acollirà esdevenimentsd'innovació.

Els hubs són elements de dinamització de la innovació en els ecosistemes en què està present Enel per a la resolució de reptes tecnològics orientats a la innovació en el sector energètic. Es tracta d'avançar col·lectivament cap a la transició energètica, justa i sostenible. El sector energètic és un dels que plantegen actualment reptes més grans per ser més eficients en desenvolupament de renovables, reduir l'impacte ambiental i visual de les seves instal·lacions i accelerar la descarbonització.

INNOVACIÓ OBERTA

La companyia treballa en un model d'innovació oberta per abordar els reptes de les diferents àrees del negoci, la distribució, la generació o la relació amb el client, model col·laboratiu i innovador que reuneixi proveïdors, centres tecnològics i de recerca, universitats i empreses emergents del territori, entre d'altres.

La innovació oberta del Grup Enel ofereix a les startups i pimes innovadores un model per desenvolupar projectes d'innovació específics o proves de concepte que permetin incorporar les seves solucions en el negoci. Per a això posen a disposició de les empreses emprenedores les seves infraestructures i xarxa de laboratoris per provar els seus desenvolupaments, el coneixement i l'experiència, els experts i l'accés als mercats en els quals es troba el Grup Enel, amb més de 70 milions de clients, a més del contacte amb la xarxa d'emprenedoria desenvolupada pel Grup a escala mundial.

En última instància, es tracta que, si el desenvolupament del projecte és l'esperat, la startup o pime pugui convertir-se en un proveïdor del Grup Enel.