Recurs criptomonedes - ARXIU EP

Les criptomonedes més importants del mercat, bitcoin i ethereum, tornaven a registrar pèrdues aquest divendres després que la plataforma FTX es declarés en fallida.

En concret, a les 16.50 hores, bitcoin baixava un 3,77% i es venia a 16.901 dòlars (16.374 euros), mentre que ethereum queia un 5,04% i cotitzava a 1.255 dòlars (1.215 euros).

Aquestes pèrdues contrasten amb els guanys que registraven aquests criptoactius divendres a les primeres hores. Per exemple, a les 10.30 hores, bitcoin cotitzava a 17.348 dòlars (16.925 euros), un 3,97% més, mentre que ethereum es revalorava un 5,15%, fins a 1.277 dòlars (1.245 euros).

La plataforma de criptomonedes FTX ha decidit acollir-se a la protecció del Capítol 11 de la Llei de Fallides dels Estats Units per dur a terme de manera ordenada el procés d'avaluació i liquidació d'actius en benefici de les parts interessades, segons ha informat la companyia, el fundador i conseller delegat del qual, Samuel Bankman-Fried, ha dimitit de les seves funcions.

En un comunicat, la plataforma ha indicat que el procés de FTX Group inclou FTX US, així com la firma comercial Alameda Research i un total de 130 entitats afiliades.

La solvència de FTX havia quedat en dubte després que el rival Binance decidís fer marxa enrere en la seva intenció d'acudir al rescat de la plataforma, després d'haver realitzat la diligència deguda i davant l'obertura d'investigacions per agències governamentals als Estats Units.

Prèviament, en una conferència amb inversors, el llavors encara conseller delegat de FTX, Sam Bankman-Fried, havia xifrat en uns 8.000 milions de dòlars (una xifra similar en euros) el forat de la plataforma, incloent-hi la necessitat d'uns 4.000 milions de dòlars perquè la firma pogués mantenir la solvència.

Des de la companyia de custòdia d'actius digitals Onyze han assenyalat que la situació que s'està vivint al mercat "afecta negativament en termes de confiança per a l'ecosistema".

"Com també comentem quan va passar el cas Celsius, el sistema d'actius digitals està naixent del no-res des de fa uns quants anys i no tots els projectes que es llancen compten amb la mateixa robustesa i solvència, de manera que casos com aquest deixen una doble vessant en el sentit que depuren l'ecosistema perquè en el futur no torni a passar”, ha assenyalat el director de compliment regulatori d'Onyze, Enrique Palacios.