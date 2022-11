La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen / @EP

La Comissió Europea calcula que l'economia espanyola creixerà un 4,5% el 2022 , i se situarà mig punt percentual per sobre de la previsió d'estiu, mentre que la previsió de creixement baixa a l'1% el 2023 i repunta el 2% el 2024.



En evitar que el creixement del Producte Intern Brut (PIB) es contregui durant dos trimestres consecutius, quedant al -0,3% el darrer trimestre del 2022, però al 0,0% el primer del 2023, mentre que el segon trimestre del proper any espera una expansió del 0,3% i del 0,5% en el tercer i quart trimestres del proper exercici, Espanya salvaria una recessió tècnica que sí que afectarà la resta de la Unió Europea (UE).



També augmenta la previsió de repunt de la inflació espanyola fins al 8,5% per al present exercici, davant del 8,1% estimat al juliol, però preveu una reducció de fins al 4,8% per al 2023 i del 2,3% per al 2024.



Aquesta xifra se situa, però, per sota del 9,3% del pronòstic comunitari d'inflació , que es preveu que baixi a un 7% a tota la Unió Europea per al 2023 i fins al 3% el 2024.



El comissari d'Economia, Paolo Gentiloni , ha destacat que s'espera que l'economia espanyola creixi un 1% el 2023 i un 2% el 2024 , fet que suposa "un dels nivells més grans de la UE", mentre que se situa també entre els països amb més disminució de la taxa d'atur, juntament amb Lituània, Suècia o Itàlia, passant del 13,3% al 12,4%.



Així mateix, s'espera, segons ha afirmat Gentiloni, que l'economia espanyola experimenti una desacceleració del creixement el proper any i que les pressions derivades dels alts preus de l'energia disminueixin parcialment a partir de mitjans del 2023, cosa que permetrà un repunt gradual de l'activitat gràcies a la moderada reactivació del consum privat i una normalització més gran del turisme.



De la mateixa manera, es preveu que aquesta expansió sigui més robusta el 2024 , també gràcies a la reactivació de la demanda interna i externa i que el PIB real creixi un 4,5% el 2022, abans de reduir-se a l'1,0% el 2023 , i pujar al 2,0% el 2024.



"En general es pot veure que les previsions per a Espanya inclouen una recuperació més gradual que en altres països de la UE, però continuen sent positius dins d'una situació difícil", ha afegit el comissari d'Economia, que també ha apuntat que hi ha una diferència a les previsions del Govern espanyol ia les de la Comissió , que projecta una menor contribució del consum privat i de les inversions a l'economia.



Pel que fa a la reforma de les pensions, Gentiloni ha recordat que es tracta d'un dels requisits per al quart desemborsament dels fons europeus , que arribarà a finals de l'any que ve. "Confio a continuar el diàleg amb les autoritats europees perquè aquest aspecte de les reformes acordades sigui satisfactori", ha incidit.





Pel que fa al conjunt de la UE, ha assenyalat que espera que l' economia comunitària entri en una recessió tècnica que serà "generalitzada", ja que la majoria dels Estats membres experimentaran dos trimestres consecutius de contracció.