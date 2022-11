La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, al Congrés dels Diputats. | @ep

El Govern ha publicat aquest dissabte al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) la primera convocatòria del programa Generació Digital Pimes , dotat amb 356 milions d'euros per impulsar la formació digital i l'adopció de tecnologies a l'àmbit de la pime.

Aquesta iniciativa, liderada pel Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital , té com a objectiu formar un total de gairebé 95.000 directius de pimes i 33.000 agents del canvi experts en transformació digital. Generació Digital Pimes s'articula en dos itineraris formatius, Canvi cultural a Pimes i Agents del Canvi .

Amb aquests projectes es persegueix en aquestes primeres convocatòries oferir els coneixements i habilitats necessàries per impulsar la transformació digital de les seves empreses, disminuir la bretxa digital per qüestions de gènere, dotar el teixit empresarial de talent, mostrar com la tecnologia impacta en els negocis , permetent situar al client al centre per donar solució a les seves necessitats i oferir als futurs " agents del canvi " els coneixements i habilitats necessàries per a la seva incorporació o requalificació al mercat laboral.

Els ajuts daquesta convocatòria, en forma de subvenció, van dirigits a Entitats de Formació de referència a Espanya, que seran les encarregades dimpartir el programa formatiu a tot el territori nacional.

La Fundació EOI serà l'encarregada de gestionar la inversió prevista per a aquesta iniciativa, que a la seva primera convocatòria ascendeix a 199 milions d'euros , 147,5 milions per a " Generació Digital Pimes " i 51,5 milions per a " Generació Digital Agents del Canvi " ), procedents dels fons europeus.

Les sol·licituds per ser entitat formativa es poden presentar a través de la seu electrònica de la Fundació EOI i el termini romandrà obert durant un mes des d'aquest dissabte.

Aquesta convocatòria d'ajudes està contemplada dins del Component 19, " Pla Nacional de Capacitats Digitals ", del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència , que té una dotació global de 3.593 milions d'euros i l'objectiu de garantir la formació i la inclusió digital de la ciutadania i els treballadors , no deixant ningú enrere en el procés de transformació digital de la societat i l'economia.