Lideratge femení (Ajuntament de Barcelona)

Les dones lluiten encara per tenir les mateixes oportunitats que els homes a l'hora d'exercir un càrrec de lideratge. Les creences irracionals que arrossega la societat respecte a la desigualtat de gènere sovint fa pensar que un home és més vàlid que una dona . Tot i això, la realitat és que les dones tenen millors trets per liderar. Així ho exposen les investigacions realitzades pel Harvard Business Review Press ja que han determinat que són més humils i tenen més intel·ligència emocional que els homes.

Tenia coneixement d'aquesta dada? Aposto al fet que molts de vosaltres no ho sabíeu. I és lògic que sigui així ja que la desinformació conviu a la nostra societat i és un dels reptes a resoldre. És per això que L'esdeveniment Top Women Talks ha decidit parlar d'aquest canvi de perspectiva per donar-li visibilitat. Si alguna cosa tenim clara, és que el lideratge femení és molt diferent del que estem acostumats. Tot i que a poc a poc s'està implementant a la nostra vida laboral i el nostre dia a dia per a millor, encara queda camí per recórrer.

Almenys hem avançat en el fet que quan parlem de lideratge femení ja no només ho fem pensant en grans empreses els despatxos de les quals s'omplen de dones amb equips al seu càrrec, sinó que ho fem també atribuint a qualsevol líder termes com a competència, maduresa emocional, confiança en si mateixes, persistència, empatia i coratge. Perquè aquestes són les competències que se li atribueixen al lideratge femení, però és que els homes no tenen aquests atributs?

"Totes les persones poden liderar abraçant els valors femenins, com són la col·laboració, la flexibilitat, empatia i visió global" apunta l'experta en lideratge i visibilitat femenina, Laia Arcones

L'experta en lideratge i visibilitat femenina, Laia Arcones, assegura que “totes les persones, incloent-hi homes, poden liderar abraçant els valors femenins, com són la col·laboració, la flexibilitat, empatia i visió global”. L'experta assegura que aquests valors en fan un lideratge més sostenible i necessari, però que “tenint en compte que les dones ens hem incorporat més tard al món empresarial, encara és el lideratge masculí el que preval”.

I per completar el canvi, les activistes en diversitat LGBT i feminisme, Marta Cillán i Sara Giménez (Devermut), creuen que el lideratge masculí ja no serveix i cal un canvi. “Ara es parla molt de soft skills, i d'alguna manera les dones portem la davantera perquè se'ns educa en l'empatia i la cura”, comenten les activistes, que asseguren que les noves generacions es miren molt a si mateixes, buscant-ho que els omple i el que els ve de gust fer: “No volem ser esclaus”.

MILLENNIALS, UNA GENERACIÓ QUE S'UNEIX AL CANVI DE PARADIGMA AL LIDERAGG

Entre aquestes noves generacions que es miren a si mateixes es troben els millennial, una generació que s'uneix a aquest canvi de paradigma en el lideratge i que comença a ocupar llocs de responsabilitat a les empreses, canviant amb ells la manera de treballar i liderar equips .

“Els millennial som la primera generació que no es va creure allò de 'viure per treballar', i va començar a 'treballar per viure'. Som els que comencem a gaudir treballant, i busquem una feina on ser feliços”, explica l'experta en lideratge femení i millennial, Melisa Terriza, qui assegura que “tots tenim energia femenina i masculina, però qui tingui més desenvolupada la femenina, ia més sigui millennial, té més possibilitat de canviar la forma de liderar les empreses des de dins”.

Terriza creu que és la generació millennial la que està canviant les coses, obrint les portes a les generacions següents que arriben més conscienciats i oberts als canvis que mai.

Però per liderar equips, el primer és aprendre a ser la nostra pròpia líder, i pel que fa a això l'experta en gestió del canvi i crisi i innovació sostenible, Lorena Rienzi, explica que “moltes vegades portem vides que produeixen un desgast amb conseqüències físiques i mentals, centrant-nos en fer, sense gaudir del procés.

Alhora, subratlla que per aconseguir aquest lideratge intern “hem de reduir al màxim gairebé tot el que fem i centrar-nos en allò que realment ens aporta valor, allò que ens aporta impacte. Per això hem de triar amb molt d'amor les coses que fem. Aquesta serà la manera de crear una vida que puguem sostenir en el temps”.