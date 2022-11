El Consens Econòmic de PwC retalla una dècima les seves previsions per a Espanya el 2023 |@EP

Experts i directius del Consens Econòmic i Empresarial de PwC han retallat una dècima les seves previsions de creixement per al Producte Interior Brut espanyol aquest any, fins al 3,9%, i han rebaixat gairebé dos punts les seves estimacions per al 2023, des del 3% al 1,1%.

Així es desprèn de l'últim informe del Consens Econòmic i Empresarial de PwC , corresponent al quart trimestre de l'any, en què els experts i els directius empitjoren la seva opinió sobre l'evolució de l'activitat a Espanya a un any vista.

EL 51,3% d'experts qualifiquen com a regular el moment conjuntural de l'economia espanyola, i les seves posicions es tornen més pessimistes quan se'ls pregunta pel primer trimestre de l'any que ve, ja que el 71,8% assegura que anirà pitjor.

Per això, els panelistes han retallat sensiblement les previsions de creixement per al Producte Interior Brut del 2023 del 3% a l'1,1%, situant-les per sota de les previsions del Banc d'Espanya (1,4%), del Fons Monetari Internacional ( 1,2%) i del mateix Govern )2,1%).

L'alentiment de l'activitat econòmica vindrà atesa, segons l'informe, la caiguda de la demanda de les famílies, tant de consum com, especialment, de la compra d'habitatge. El 59,3% dels panelistes assegura que la situació econòmica de les famílies és regular i el 70,3% preveu que vagi pitjor el primer trimestre de l'any que ve.

De fet, el 74,6% espera que en els propers sis mesos el consum disminueixi, i el 85,6% que passi el mateix amb la compra d'habitatge, probablement, per la pujada dels tipus d'interès i l'encariment de les hipoteques.

Pel que fa a les empreses, la seva situació econòmica i financera és qualificada com a regular pel 70,1% dels experts i directius enquestats que, a més, esperen que es vagi deteriorant a curt termini. De cara als propers sis mesos, el 67,8% preveu una disminució de la inversió productiva de les empreses i el 75,4% de la creació d'ocupació.

Això no obstant, la seva millor situació relativa en comparació amb la de les famílies se sustenta en l'evolució de les exportacions. En aquest sentit, el 47,5% d'experts afirma que continuaran estables, almenys, fins a mitjans del 2023 , una situació que s'està veient beneficiada per la depreciació de l'euro davant el dòlar.

MENYS TENSIONS EN ELS PREUS

Les tensions inflacionistes comencen a remetre i cau -del 63,4% al 58,4% -, el percentatge dels experts que consideren que les seves empreses o les del seu sector d'activitat continuaran augmentant els preus en els propers mesos , principalment, per l'increment d'altres costos, més enllà dels salaris. Al costat, augmenten en cinc punts, fins al 40,6% els que pensen que els mantindran estables com a conseqüència, en aquest cas, de l'estancament de la demanda.

Tot això es tradueix en una millora de la previsió d'inflació per al 2022, respecte al consens anterior, del 6,6% al 5,5%, i unes estimacions que situen el creixement dels preus el juny del 2023 al 4% .

En el cas de la zona de l'euro, el 64,4% dels experts consideren que estem en un context inflacionista no vist des de la dècada dels setanta, que transcendeix la tasca del Banc Central Europeu , i demanen que s'accelerin les mesures al si de la Unió Europea .

A més, el 52,9% adverteix que el BCE hauria d'ajustar les pujades dels tipus d'interès a l'evolució de la conjuntura econòmica i només el 25,2% creu que hauria d'accelerar l'enduriment de la política monetària davant la negativa evolució de la inflació subjacent i pels riscos més grans dels efectes de segona ronda.

A curt termini, el 49,1% dels panelistes esperen que els preus de la zona euro segueixin en nivells elevats, al voltant del 6%, en considerar que la resolució de la crisi energètica fa anys, encara que un 37,1% no descarta que la recessió econòmica pugui donar lloc a una desacceleració més gran.

MESURES PER FER DAVANT L'ALÇA DE PREUS

Sobre el tipus d'accions que es podrien dur a terme per combatre la inflació, els panelistes -el 85,7%- aposten per reformes estructurals i polítiques d'oferta que impulsin la innovació i la productivitat, i advoquen -el 64,7% - per impulsar el diàleg amb les empreses per saber quines mesures poden contribuir a reduir-ne l'exposició al repunt generalitzat dels costos de producció.

Els experts no tenen una opinió clara sobre quina seria l'evolució dels preus a Europa en un escenari marcat per la fi de la guerra a Ucraïna . El 39,8% creu que hi haurà una nova fase marcada per les tensions geopolítiques i les guerres comercials; el 31,4% espera que continuïn igual davant la moderació del procés de globalització econòmica i de transició, i un percentatge idèntic que les reformes estructurals, l'èxit de la política monetària i fiscal, la digitalització i l'eficiència energètica afavoreixin el control dels preus. Això sí, només un 11% creu que, un cop finalitzada la guerra, la inflació reprendrà el camí previ a la pandèmia.

IMPACTE DE L'ALÇA DE LA PRESSIÓ FISCAL I COTITZACIONS ALS PGE

Pel que fa a Espanya , el 71% dels experts, directius i empresaris entrevistats considera que encara és massa aviat per saber si l'augment de la inflació adquirirà més caràcter estructural. I quan se'ls pregunta sobre quins són els factors que els preocupen més de cara a l'evolució futura de l' IPC destaquen, en primer lloc, l'increment dels preus de l'energia i, en segon lloc, la pujada dels costos salarials.

Pel que fa a l'efecte que poden tenir els pressupostos generals de 2023 sobre l'evolució dels preus, el 68,1% creu que el repunt de la pressió fiscal i de les cotitzacions socials afegeixen nous costos a les empreses i, en conseqüència, sobre la inflació. I un 73,3% troben a faltar que els comptes públics no estiguin acompanyats d'un pla de consolidació fiscal.