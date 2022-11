Els països amb més ingressos sumen més del 66% de les vendes de cotxes elèctrics a Europa @ep

Les vendes de vehicles elèctrics als països amb les "economies més estables" i amb més ingressos d' Europa, com Alemanya, Àustria, Suïssa, França, Bèlgica, Luxemburg, Països Baixos, el Regne Unit, Irlanda i Islàndia , representen, en conjunt , més del 66% del total de les que es realitzen al continent, segons un informe de Jato Dynamics.

En aquest sentit, als mercats del nord d' Europa , generalment amb rendes més altes, la penetració dels vehicles elèctrics representa el 15%, mentre que als països del sud, amb ingressos més baixos, el percentatge es queda al 3, 8%.

En la seva anàlisi sobre la penetració del vehicle elèctric a diferents mercats, la consultora apunta que a Noruega , per exemple, aquest tipus de cotxes s'ha convertit en "els més populars", entre altres qüestions, pels "forts incentius governamentals", i també indica que al país nòrdic és més barat comprar un automòbil elèctric que un de combustió interna en altres llocs d' Europa .

"La demanda també és forta als mercats escandinaus veïns, novament a causa del continu suport del Govern i al poder adquisitiu més gran dels consumidors en relació amb altres països europeus", afegeix l'autor de l'informe, Felipe Muñoz.

Així mateix, la penetració dels cotxes elèctrics també s'està accelerant a les "economies més estables d'Europa", en referència a Alemanya, Àustria, Suïssa, França, Bèlgica, Luxemburg, els Països Baixos, el Regne Unit, Irlanda i Islàndia.

"Combinats, (aquests països) representen més de dos terços del volum total de vendes (de vehicles elèctrics) d' Europa : el tercer trimestre del 2022 la quota de mercat dels vehicles elèctrics en aquests mercats va assolir el 15%", subratlla el anàlisi de la consultora.

Per contra, als països del centre i del sud d'Europa i als estats bàltics, "on l'ingrés 'per càpita' és generalment més baix", l'adopció dels cotxes elèctrics està progressant a un ritme "molt més lent" i en aquests països "la participació de mercat dels vehicles elèctrics va ser del 3,8% el tercer trimestre del 2022".

ELS PAÏSOS EN DESENVOLUPAMENT "ES QUEDEN ENRERE"

L'informe assenyala que els països pobres i en desenvolupament representen actualment "més d'una cinquena part" de les vendes mundials de vehicles i per evitar que aquests mercats no es quedin exclosos de la transició cap al vehicle elèctric s'insta que tant els fabricants com els governs prenguin mesures per eliminar les barreres daccés a aquest tipus de cotxes.

En aquest sentit, l'anàlisi indica que mentre la quota de mercat dels vehicles 100% elèctrics va superar el 10% a la Xina, Europa i Corea del Sud el tercer trimestre del 2022, "ni tan sols va assolir l'1% a regions com Amèrica Llatina i Rússia ”.

"Aquesta disparitat és conseqüència de la bretxa d'ingressos, que es reflecteix en la infraestructura, la competitivitat de la indústria i els nivells de consciència més baixos del consumidor", valora l'informe de Jato Dynamics.