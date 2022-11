Logo del MedaWeek Barcelona

Més de 1.200 empresaris de més de 35 països d'Europa, Àsia i Àfrica participaran a la Setmana Mediterrània de Líders Econòmics , MedaWeek, que celebrarà la seva 16a edició els dies 16 i 18 de novembre. La trobada serà híbrida (presencial i en línia), està organitzada per l'Associació de Cambres de Comerç de la Mediterrània (ASCAME) i la Cambra de Comerç de Barcelona i s'ha consolidat com la cita anual de l'economia mediterrània, impulsant Barcelona com la referència econòmica regional.



LA SEGURETAT ENERGÈTICA I LA GUERRA D'UCRANIA

MedaWeek s'estructurarà en tres eixos. El primer es titularà “Panorama Econòmic a la Regió Mediterrània”, dins del qual s'inclou la Conferència sobre Seguretat Energètica a la Mediterrània. El coordinador general d'ASCAME, Anwar Zibaoui, recorda que "ja durant la primera guerra d'Ucraïna es va tractar en aquest fòrum sobre la necessitat de crear un espai euromediterrani de cooperació energètica capaç d'evitar la dependència energètica europea de Rússia".

Pel coordinador d'ASCAME, “ara seria el moment de crear un mercat energètic comú, més quan s'ha trobat una bossa de gas a la Mediterrània Oriental capaç de satisfer les necessitats d'Europa durant 50 anys i que ja ha facilitat acords polítics per a la seva explotació, com ara la delimitació de els límits territorials marins entre Israel i el Líban per a la seva explotació”.

LA FUTURA MARCA MEDITERRÀNIA DE TURISME

En aquesta primera jornada també se celebrarà el 9è Fòrum de Turisme de la Mediterrània , que impulsarà la creació d'una Agència Mediterrània del Turisme per promoure la regió com a destinació turística de forma conjunta, tal com es fa actualment a altres zones com la del Carib.



Després de la crisi del COVID, la conca de la Mediterrània ja ha recuperat el lideratge global amb prop de 400 milions de visitants i un 32% de les arribades internacionals, que permeten concentrar el 30% dels ingressos que genera el sector a tot el món. Aquestes magnituds suposen el 13% de les exportacions i el 23% de l'activitat del sector serveis de la regió, i dóna feina a més de 20 milions de persones distribuïdes als 2,5 milions de km² de conca i 30.000 km de costa.



CIMERA MEDITERRÀNIA SOBRE ECONOMIA DIGITAL



Durant la segona jornada se celebrarà la Cimera Mediterrània de l'Economia Digital, un dels objectius de la qual és reforçar Barcelona com a hub de creació de start ups, així com potenciar la transformació digital de les empreses mediterrànies. El coordinador d'ASCAME recorda que “ el 90% de les empreses de la conca del Mediterrani són PIMEs que han d'afrontar la transformació digital i per això necessiten suports econòmics a través de plataformes adequades de finançament” . El mateix passa amb les startups, que necessiten espais de trobada que facilitin l'obtenció de recursos per accelerar-se i créixer



JOVES, ECONOMIA I UNIVERSITAT



La tercera jornada estarà ocupada per la Cimera Mediterrània de l'Economia Jove , en què se celebraran trobades com la MedaWeek Educació i Talent Mediterrani o la 2a Conferència Mediterrània d'Economia Creativa. Una de les qüestions de debat serà la bretxa existent entre universitat i empresa, que es tradueix en el fet que actualment el 50% dels joves llicenciats es troben actualment a l'atur, mentre que entre els no llicenciats se situa al 30%.



En el cas de les dones, l'índex oscil·la entre el 45% de llicenciades a l'atur a països com Egipte o Tunísia. “Els llicenciats no tenen sortida al mercat laboral perquè hi ha una gran bretxa entre la universitat i l'empresa. Cal apostar per una col·laboració entre Universitat -sector privat- govern per dissenyar una nova estratègia de formació que s'adapti a les realitats i els nous sectors de l'economia” , assegura Zibaoui, per a qui el factor demogràfic positiu dels països del sud del Mediterrani suposa una oportunitat per a les universitats Europees i catalanes, a més una aposta pel talent sense fronteres.



Les 300 cambres de comerç que formen part d'ASCAME representen prop de 125 milions d'empreses de 23 països . L'entitat va ser creada l'octubre del 1982 per iniciativa de la Cambra de Comerç de Barcelona.